Кино и ТВ

На НТВ выходит восьмой сезон «Скорой помощи» с Гошей Куценко 

Алексей Самохин
Фото: НТВ

В понедельник, 1 декабря, на телеканале НТВ стартует восьмой сезон популярного медицинского сериала «Скорая помощь» (16+). Главную роль в проекте вновь исполняет Гоша Куценко. В новых сериях его герой Константин Кулыгин становится главным врачом подстанции, но административные обязанности оборачиваются для него настоящим испытанием.

Кулыгин, привыкший быть рядом с пациентами, не может оставаться только «начальником». Он по‑прежнему сбегает в полевые выезды, вступает в конфликты с бюрократами и борется за жизнь каждого. Гоша Куценко отмечает, что его герой остался тем же фанатиком медицины, не способным спокойно наблюдать со стороны: «Кулыгину хочется сбросить с себя бразды правления и снова лечить людей. Но ситуация осложняется конфликтом — землю, где стоит подстанция, пытаются отнять».

Главным противником становится жёсткий бизнесмен Игнатов, которого играет Вячеслав Разбегаев. Героям предстоит не только спасать больных, но и отстаивать своё рабочее место.

Медики вновь оказываются в ситуациях, где одна ошибка может стоить жизни. Им придётся спасать человека, раненного из арбалета, мастера по изготовлению ножей, получившего тяжёлую травму, девушку‑аниматора после аварии и подростков, пострадавших от удара током.

Читайте также  Традиционалист Кормухин предложил запретить фильмы ужасов в России 

Среди других сюжетов — тромб у известного певца, аллергическая реакция у незрячего пациента и история подростка, поверившего, что может увидеть погибшего отца с помощью псевдоустройства.

Параллельно с рабочими вызовами герои продолжают разбираться с личными проблемами. Ушаков и Роднина решают бытовые трудности и вопрос жилья, а доктор Ломагин начинает писать мемуары, вспоминая прошлую практику и непростые случаи из врачебной жизни.

Создатели обещают, что восьмой сезон станет одним из самых эмоциональных: зрителей ждут и напряжённые сцены спасения, и истории о человеческом выборе, долге и сочувствии.

