Рязанский стоматолог-ортопед Александр Олейников рассказал, как пошёл в медицину по стопам отца

Сетевое издание 7info продолжает проект «Интерактивная карта молодых учёных и специалистов Рязанской области». В рамках проекта мы познакомим вас с жителями нашего региона, которые профессионально занимаются наукой, работают в вузах, строят карьеру на рязанских предприятиях, внедряя в производство уникальные технологии. Все они – представители разных научных и профессиональных областей, и у каждого из них – свой особый круг исследовательских интересов. Медицина, сельское хозяйство, экономика, химия, педагогика, юриспруденция – вот лишь несколько сфер, в которых нашим героям удалось смело заявить о себе. Но что объединяет рязанцев, выбравших делом жизни технические и гуманитарные, точные и естественные науки? Их достижения направлены на повышение качества жизни людей и производительности труда, а также на развитие региона по различным направлениям. И мы подробно расскажем вам об этих людях и их научных открытиях.

Александр Олейников – кандидат медицинских наук, стоматолог-ортопед. Он окончил Рязанский Государственный медицинский университет имени Павлова. Сейчас работает ассистентом кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии, а также в управлении по научной работе патентоведом и специалистом Центра трансфера технологий РязГМУ.

Как удаётся совмещать научную деятельность и работу в медицине? Почему именно медицина стала его жизненным выбором? На эти вопросы Александр ответил в интервью корреспонденту 7info.

Стоматология как непрерывное саморазвитие

– Почему вы выбрали именно такое направление в медицине?

– У меня изначально было среднее техническое образование по моей специальности. Потом я поступил на стоматологический факультет РязГМУ и успешно его окончил.

– То есть сначала учились в колледже?

– Да, окончил медицинский колледж по специальности зубной техник. Как и предполагал, продолжил после этого обучение в вузе.

– Не возникало у вас желания уйти в другое направление и развиваться в нём?

– Конечно, всегда хочется изучать что-то новое, находить новые тропинки. Наша специальность подразумевает под собой постоянное развитие, потому что технологии лечения совершенствуются. И мы должны быть в курсе, чем живет современная стоматология. Это неотъемлемая часть работы любого стоматолога.

Что касается развития и освоения нового, то у нас такой мысли не возникает: хотелось бы или нет. Нам нужно это делать, иначе мы отстанем во времени и просто не сможем осуществлять качественное лечение.

– А если рассматривать, к примеру, смену направления внутри вашей специализации?

– Я должен представлять, как на сегодняшний день работают коллеги из смежных специальностей. И это тоже подразумевает углубление в их работу. Но лично мне пока не хотелось бы работать в иной области стоматологии.

Клиническая практика и вузовские исследования

– Что было самым сложным в обучении в ординатуре после университета?

Наверное, освоение практических навыков и работа с пациентами. Правильное выполнение всех врачебных манипуляций и анализ собственных ошибок. Все мы ошибаемся в начале практики.

Кафедры, на которых я учился, дали мне хороший теоретический фундамент. А дальше всё зависело от самого себя. От того, насколько хорошо ты будешь справляться.

– Кроме того, что вы практикующий врач, вы ещё и ассистент кафедры. Почему решили совместить медицину с преподаванием?

– Само так вышло. Когда пришёл на кафедру в ординатуру, я уже в принципе понимал, что стану преподавателем. Эта траектория сама по себе сформировалась.

У выпускников часто возникает вопрос, где им работать, как найти себя и куда устроиться. Я человек не местный, и не было у меня каких-то знакомств или какого-то задела. Просто было желание поскорее начать работать.

Кстати, на кафедру я пришёл, когда заканчивал вуз. Меня принял бывший заведующий кафедрой ортопедической стоматологии Николай Митин. Под его руководством я начинал и тогда уже знал, что останусь, потому что это то место, где мне рады, где дают новые знания. Также здесь есть возможность получить ценную клиническую практику. Параллельно я веду приём в одной из стоматологических клиник, но, тем не менее, моё место остаётся в университете.

– Как вы пришли в научную деятельность?

– В науку я углубился, когда ещё учился в институте. Посчастливилось познакомиться с нынешними коллегами, в частности, с доцентом Ольгой Гуйтер. Я начал участвовать в студенческих конференциях.

Ближе к завершению учёбы наши старшие коллеги предложили написать несколько научных статей. Они дают некоторое преимущество при поступлении в ординатуру. Я сразу «зацепился» за этот вариант, стал активнее заниматься. Мне начали давать более серьёзные поручения по научной работе, и постепенно втянулся и продолжаю заниматься этим по сей день.

– Был ли у вас переломный момент, когда хотелось бросить медицину и уйти в какую-то другую сферу?

– Нет, наверное. Всё шло своим чередом. Когда ты учишься в медицинском вузе, особенно на старших курсах, ты уже понимаешь: раз пришёл, значит, продолжишь работать.

Если и возникают сомнения, то намного раньше. Тогда люди и уходят. Поэтому те, кто заканчивают медицинские вузы, уже знают, с чем столкнутся. К трудностям в общем-то готовы.

– Что вы считаете своим главным достижением на данный момент?

– Наверное, это проще оценить кому-то со стороны, но я бы назвал достижением защиту диссертации. Это был ключевой момент. Защита подразумевает под собой большой практический вклад.

Потому что любое научное исследование предполагает, что будет проводиться клиническая работа, лечение пациентов и контроль лечения. И, наверное, из этого получается совокупность накопленного теоретического и практического опыта, из которой удалось сформулировать собственную тему научной работы в контексте медицины.

– А на какую тему ваша диссертация?

– Она была посвящена ортопедическому лечению и реабилитации пациентов после хирургических операций с целью замещения отсутствующих зубов.

Времени сходить к врачу меньше, проблем с зубами больше

– А насколько актуальны проблемы в регионе, когда требуется вмешательство именно стоматологов-ортопедов?

– Нельзя сказать, что они стали актуальна только сейчас. Проблемы у пациентов были всегда. Лечение зубов очень часто предусматривает вмешательство стоматолога-ортопеда, потому что значимая часть населения нуждается в протезировании.

Нельзя сказать, что мы нужны в определённый момент. Мы – неотъемлемая часть комплексной стоматологической помощи населению. Мы задействованы в любом звене стоматологического контингента.

– Влияет ли современный образ жизни на увеличение проблем, для решения которых необходимо вмешательство стоматологов-ортопедов?

– Да, образ жизни влияет. У людей остается всё меньше времени на обращение к врачу. И никто не отменял повышение цен на лечение. К сожалению, мы не можем на это повлиять. Насколько мне известно, ортопедическая стоматологическая помощь в последние 10-15 лет перешла в категорию платных услуг. Это сокращает возможность пациентов своевременно обратиться к врачам и получить высокотехнологичные способы лечения.

Но при этом есть и доступные технологии протезирования, которые могут позволить совершенно разные слои населения. И мы стараемся оказать максимально эффективное лечение и реабилитацию в тех рамках, в которых мы находимся.

– Как вы видите себя через 5-10 лет?

– Жизнь достаточно скоротечна, многое меняется, но я думаю, что всё плюс-минус будет хорошо. В том же русле, в той же стезе. Не собираюсь расставаться с институтом или менять направленность своей работы.

В перспективе мы с руководителями планируем докторскую диссертацию. Зарекаться рано, что через пять лет вижу себя доктором наук, потому что в нашей специальности этот путь может занимать даже 10 или 15 лет.

– То есть хотелось бы видеть себя на более высоком положении, верно?

– Да, у нас нет особой конкуренции, и мы в первую очередь работаем для себя и общего вклада в медицину.

– Соответственно, свободного времени практически не бывает, так?

– В свободное время спим, всё остальное занято работой (улыбается). Но мы сами выбираем этот путь и сами определяем степень вовлечённости в профессию и степень загруженности, которая нам достаётся.

Жаловаться не буду. Раз выбрал этот путь, нужно по нему идти.

– Как же вы восполняете силы после трудовых будней? Всё-таки, работа нервная и требует сосредоточенности…

– Времени на себя не так много, как хотелось бы, но всегда есть приоритеты. Среди них – общение с друзьями, с семьей.

– Тяжело совмещать деятельность в университете и работу в клинике?

– Скажем так, непросто. Но многие мои коллеги совмещают, и я привык. На нашей кафедре все сотрудники являются практикующими врачами. Приходится уделять одной работе половину рабочего дня, и вторую половину – другой работе. И это сказывается на наличии свободного времени. Но всё по силам!

– И личный вопрос: с чего началась любовь к медицине?

– Мой папа врач. Я смотрел на него и брал пример. Он был врачом в области гинекологии. Но всегда рекомендовал пойти на стоматологию, потому что на этом направлении немного легче, при этом работу нужно выполнять чётко и качественно.

В подростковом возрасте я уже понимал, что пойду по его стопам. Потому что мне это нравится: люди в белых халатах, атмосфера больниц. Тем более я проводил много времени на работе у папы. И я без каких-либо раздумий понимал, что пойду на эту специальность, потому что больше нигде себя не видел.

Кристина Касьянова

