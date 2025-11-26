«Это будет шок!» — эксперты о финале «Ну-ка, все вместе!» на «России»

В пятницу, 28 ноября, в 21:30 в эфире телеканала «Россия» выйдет финал седьмого сезона вокального гранд-шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+). С каждым туром эмоции и напряжение участников становились всё выше, а эксперты во главе с лидером сотни Сергеем Лазаревым выбирали сильнейших из сильнейших.

Теперь борьба обострилась: в финал прошли десять вокалистов, и уже совсем скоро станет известно, кто из них получит Кубок шоу и пять миллионов рублей. Ведущий проекта — Николай Басков.

Финалисты и открытие вечера

Традиционно финальную программу откроет Филипп Киркоров, исполнив свой суперхит. В числе финалистов — Илья Булыгин (Воронеж), Артур Аржаков (Новосибирск), Элина Пан (Норильск), Ксения Коробкова (Москва), Варвара Ступина и Анастасия Иванова (Санкт-Петербург), Александр Лим (Казахстан), Пере Джейсон (Нигерия), а также Надежда Самкова (Красноярск) и Айбек Бакытбеков (Бишкек).

По словам Сергея Лазарева, эти участники доказали, что заслуживают выхода в финал не только вокалом, но и сценическим мастерством, и характером.

Киркоров: «Пусть финал подарит новую звезду»

Филипп Киркоров признался, что особенно болеет за 15-летнюю Анастасию Иванову. По его словам, певица поразила его ещё пять лет назад на «Детской Новой волне»:

«Настя выросла, и теперь поёт как настоящее чудо. Но и другие финалисты очень сильные. Победа будет зависеть от множества факторов — волнения, песни, состояния голоса. Главное, чтобы артист зажёг сцену и тронул душу».

Сотня экспертов готова выбрать победителя

В экспертной сотне вновь представители всех жанров — певцы, композиторы, авторы, педагоги и заслуженные артисты. Это одно из самых многочисленных и профессиональных жюри среди телепроектов.

Музыкальный продюсер Владимир Коробка отметил трёх участников, которых считает самыми перспективными: Анастасию Иванову, Александра Лима и Джейсона Пере. По его мнению, у каждого из них есть уникальный стиль и потенциал для большой сцены.

«Финал — это шок!»

Эксперт Лина Ли рассказала, что финальные выступления стали настоящим испытанием для всех:

«Мы пытались угадать тройку лидеров, но ни одно из наших предположений не сбылось. Финал всегда раскрывает участников с новой стороны — напряжение и ответственность творят чудеса».

Ярослав Сумишевский, также входящий в состав жюри, заметил, что шоу «Ну-ка, все вместе!» стало уникальной площадкой, где начинающие артисты получают честную и профессиональную оценку.

Финальный выпуск обещает стать ярким завершением сезона — с сюрпризами, эмоциями и моментом истины, когда станет известно, кто же станет новой звездой российского шоу-бизнеса.