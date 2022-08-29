Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается

Несмотря на непростую экономическую ситуацию в Рязанской области есть примеры активной инвестиционной деятельности, успешной реализации инвестпроектов. Так, 24 августа на Ново-Рязанской ТЭЦ, самой крупной теплоэлектроцентрали города Рязани, состоялась церемония ввода в эксплуатацию новой вентиляторной четырёхсекционной градирни № 3, которая предназначена для снижения температуры воды, циркулирующей в системе охлаждения турбин в межотопительный период.

В честь этого события на станцию приехали: зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова, исполняющий обязанности министра ТЭК и ЖКХ региона Дмитрий Устинов, председатель городской думы Татьяна Панфилова, мэр города Елена Сорокина, депутат областной Думы, президент Рязанской ТПП Татьяна Гусева, директор Рязанского РДУ Юрий Колесов. Вместе с председателем совета директоров ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» Анатолием Шестаковым почётные гости перерезали красную ленточку, официально открыв энергообъект, который строился три года.

Перед этим градирню освятил клирик Христорождественского кафедрального собора Рязани, иерей Вячеслав Зотов.

Для чего нужна новая градирня?

Ново-Рязанская ТЭЦ является объектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, а с 30 сентября 2010 года станция стала субъектом оптового рынка электрической энергии и мощности. Одним из основных принципов оперативно-диспетчерского управления является безусловное исполнение субъектами электроэнергетики диспетчерских команд и распоряжений Системного оператора (АО «СО ЕЭС»).

Летом Ново-Рязанская ТЭЦ получает команды от Системного оператора на включение дополнительных турбоагрегатов с полной загрузкой электрических мощностей в пиковые часы. При таком жёстком режиме работы генерирующего оборудования необходимо более эффективное охлаждение турбин с использованием циркуляционной воды.

На станции есть две башенные градирни, которые при пиковых летних нагрузках не способны понизить температуру воды до необходимых значений. В результате перегрева агрегатов может сработать защита и отключить турбины. Это, в свою очередь, может стать причиной прекращения горячего водоснабжения города Рязани, а также электроснабжения предприятий Южного промузла. Без энергии, в том числе, может остаться и рязанский нефтезавод.

Чтобы не допустить таких сбоев, Ново-Рязанская ТЭЦ реализовала инвестиционный проект по строительству третьей по счету и более эффективной 4-секционной вентиляторной градирни.

При возведении объекта, строители столкнулись с рядом проблем. Наиболее трудными были работы по прокладке подземных коммуникаций для подключения к действующей системе оборотного водоснабжения ТЭЦ в непосредственной близости от сетей инженерной инфраструктуры предприятия.

Строительно-монтажные работы начались в 2019 году и были завершены в январе 2022 года, затем проведён комплекс пусконаладочных работ, завершающим этапом которых явилось комплексное испытание градирни под нагрузкой в течение 72-х часов. В мае были завершены испытания всего генерирующего оборудования ТЭЦ на увеличение располагаемой мощности в межотопительный период. Администрация Рязани выдала разрешение на ввод в эксплуатацию вентиляторной градирни № 3.

Рязанские власти оценили работу энергетиков

Представители властных структур Рязанской области и Рязани лично смогли оценить проделанную энергетиками большую работу. Для них провели экскурсию по объекту, а директор Рязанского филиала ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» Михаил Иванчиков подробно рассказал о работе градирни. После экскурсии гости прокомментировали ввод нового объекта.

Юлия Швакова

— Ново-Рязанская ТЭЦ обеспечивает теплом более 60% всего коммунального комплекса города Рязани, в том числе три округа, а также предприятия Южного промузла, важные объекты социальной сферы. Инвестиционный проект станции важен и тем, что нацелен на основные посылы, которые мы учитываем при утверждении любой инвестиционной программы, — бесперебойность, энергоэффективность, надёжность. Все три принципа на предприятии соблюдены. Увеличение электрической мощности на 30% позволит обеспечить бесперебойное энерго- и теплоснабжение объектов в Рязани. Впечатления о работе ТЭЦ самые положительные, — отметила заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова.

Дмитрий Устинов

— Тот потенциал, и технический, и людской, которым обладает предприятие, позволяет решать любые проблемы. Вы «Станционники» с большой буквы и справляетесь со всеми задачами, — заявил и. о. министра ТЭК и ЖКХ Дмитрий Устинов. — Правительство Рязанской области, министерство находятся в постоянном диалоге с руководством станции, согласовываем все технические вопросы. В том числе по программе развития электроэнергетики.

Татьяна Гусева

Татьяна Гусева отметила, что на предприятии создана настоящая команда профессионалов, и поэтому станция всегда идёт вперёд, развивается, несмотря на трудности. В коллективе создаются все условия для плодотворной работы.

Татьяна Панфилова

— Новая градирня даёт надёжность, энергобезопасность и уверенность в завтрашнем дне, — заявила журналистам председатель Рязгордумы Татьяна Панфилова. Для города главное, что благодаря инвестициям жители будут с теплом, с горячей водой. Надеюсь, наше сотрудничество продолжится.

Елена Сорокина

— Рада, что в нашем городе есть предприятие, которое во многом является примером для всех отраслей по надёжности, эффективности, честности и результатам. Вы активно привлекаете к работе молодых специалистов. ТЭЦ- это очень надёжный партнёр, от работы которого зависит комфорт наших жителей. Сейчас администрация Рязани и руководство Ново-Рязанской ТЭЦ находятся в конструктивном диалоге, у нас полное взаимопонимание, мы находим взаимоприемлемые решения, — подчеркнула Сорокина.

Михаил Иванчиков сообщил, что главная цель инвестиционного проекта — это обеспечение безаварийной работы теплофикационных турбин, которые производят отпуск тепла жителям города и предприятиям Южного промузла. Объем капитальных вложений в строительство вентиляторной градирни составил 225,48 млн. рублей. Финансирование инвестиционного проекта осуществлялось станцией за счёт собственных и кредитных средств. Подрядчиком строительства градирни выступила строительно-монтажная организация ООО «Строительные Материалы Сибири».

Награды за труд

Строительство нового объекта стало возможным благодаря профессионализму сотрудников станции и подрядных организаций. На торжественном собрании отличившимся работникам вручили награды.

Михаил Иванчиков

— Реализация проекта — это сложный процесс. Он был рассчитан на три года, — рассказал Михаил Иванчиков. — Мы столкнулись с рядом трудностей, но специалисты, которые есть на станции, смогли эти проблемы решить, в том числе нестандартными методами. Те процессы, которые реализованы на станции по проектному управлению, системе менеджмента качества, очень хорошо были интегрированы в этот проект. Хотелось бы поблагодарить наших подрядчиков, с которыми всегда был конструктивный диалог, а также каждого работника станции, принимавшего участие в проекте.

Грамоты и подарки за успешную реализацию инвестиционного проекта по вводу в эксплуатацию вентиляторной градирни получили:

Виноградов Сергей Юрьевич — исполнительный директор-главный инженер Рязанского филиала ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ»;

Охлопков Михаил Алексеевич — заместитель главного инженера по ремонту и капитальному строительству ТЭЦ;

Полетаева Антонина Федоровна — директор по экономике и финансам ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ»;

Афанасьев Алексей Александрович — начальник электроцеха, заместитель главного инженера по эксплуатации оборудования;

Кузин Дмитрий Сергеевич- инженер отдела охраны труда, промышленной и пожарной безопасности;

Овчинников Евгений Валерьевич — руководитель группы планирования и подготовки ремонтов;

Ганусовский Михаил Анатольевич — начальник котлотурбинного цеха;

Ястребцев Леонид Алексеевич — заместитель начальника котлотурбинного цеха по турбинному отделению.

Анатолий Шестаков

— Поздравляю всех с открытием нового объекта, — сказал, обращаясь к сотрудникам, председатель совета директоров ТЭЦ Анатолий Шестаков. — Хочу вас всех поблагодарить. Те люди, которые получали грамоты, — наша надежда, наши «бриллианты». И они уже засверкали. Новому директору я сразу сказал, что главное — это люди. Я очень рад, что на предприятии растёт способная молодёжь, что мы готовы к ещё большим подвигам. У нас очень большая инвестиционная программа. Хочу поблагодарить всех гостей, которые приехали на ТЭЦ и погружаются в наши проблемы.

Реконструкция и модернизация мощностей

Ново-Рязанская ТЭЦ за прошедшие два десятилетия активно проводит реконструкцию и модернизацию мощностей.

На станции были построены новый котлоагрегат № 11, бойлерная установка БУ-200, новое мазутное хозяйство, введена в эксплуатацию новая установка подогрева сетевой воды для города Рязани, которая управляется современной АСУ ТП и имеет функции автоматического поддержания требуемого режима теплоснабжения города. За счёт ввода этой установки на ТЭЦ появился дополнительный высокоэффективный источник тепловой энергии для г. Рязани мощностью 150 Гкал в час.

На станции модернизированы шесть котлоагрегатов с приведением их в соответствие с требованиями правил промышленной безопасности, современным нормам по экономичности и экологическим параметрам. Это, в свою очередь, повысило надёжность работы котельного оборудования ТЭЦ.

Ново-Рязанская ТЭЦ активно поддержала реализацию Программы развития электросетевого хозяйства Рязанской области, в рамках которой произведена замена на новые 21-й ячейки закрытого распредустройства 35-110 киловольт для повышения надёжности работы Рязанского энергоузла. Введён в эксплуатацию новый силовой трансформатор № 5.

Турбинное оборудование ТЭЦ также обновляется — заменены на новые турбоагрегат № 1, а также паровая теплофикационная турбина № 6 и противодавленческая турбина № 4, которые включены в систему теплоснабжения города Рязани.

Ввод в эксплуатацию новой турбины № 4 производства Калужского турбинного завода — это один из недавно реализованных крупных инвестиционных проектов, в результате которого значительно повышена надёжность обеспечения города теплом. Современный турбоагрегат № 4 обеспечил увеличение тепловой мощности станции на 188 Гкал/час, подтверждая надёжность и качество российского энергетического оборудования.

В ходе реализации инвестиционных программ модернизированы автоматизированная система обработки и распределения технологической информации, автоматизированные системы управления котлоагрегатов № 6-11, турбогенераторов № 1,6, установки подогрева сетевой воды, бойлерной установки БУ-200 и мазутного хозяйства.

На ТЭЦ проведены работы по масштабной реконструкции химического цеха с внедрением автоматизированной системы управления технологическими процессами химической подготовки воды. В рамках реконструкции химцеха особое внимание уделено импортозамещению — практически все оборудование и материалы, использованные при реализации этого проекта, отечественного производства.

Что в перспективе?

Реконструкция и модернизация оборудования, ввод новых энергетических мощностей необходимы для повышения надёжности и эффективности работы ТЭЦ, а также для обеспечения роста тепловых нагрузок за счёт присоединения к городским сетям новых потребителей.

В настоящее время полным ходом идут работы по техническому перевооружению оборудования закрытых распредустройств 35 киловольт и 110 киловольт. Планируется строительство паропроводов острого пара от котлоагрегатов до паровых турбин, включая переключательные коллекторы. С целью увеличения установленной тепловой мощности станции, обеспечения надёжности теплоснабжения предприятий Южного промузла и потребителей г. Рязани до 2025 года предполагается реализовать проект по реконструкции турбины № 5 с генератором и до 2027 года- проект модернизации котлоагрегата № 8.

О планах по модернизации и реконструкции предприятия рассказал председатель совета директоров ТЭЦ Анатолий Шестаков.

— Самая главная наша цель — замена девятой турбины, которой уже более 50 лет, — сообщил Шестаков. — Это основная турбина, на которой по теплу «висит» практически весь город. В следующем году планируется её капитальный ремонт, после которого она проработает ещё пять лет, а потом её нужно заменить на новую. Чтобы подготовиться к реализации этого инвестиционного проекта, надо для замещения тепловой мощности сначала построить новую турбину № 2, а также произвести замену паропроводов, которые сильно изношены.

Отвечая на вопрос, готово ли к этому предприятие, Анатолий Шестаков отметил, что самое главное для Ново-Рязанской ТЭЦ — это профессиональный коллектив. На предприятии много талантливой, способной молодёжи, сотрудники готовы выполнять самые сложные задачи. Коллектив уже имеет опыт строительства турбины № 4, новой градирни. При этом важно, что сейчас есть взаимопонимание с правительством региона, администрацией Рязани.