Понедельник, 29 августа, 2022
7info

Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается

Несмотря на непростую экономическую ситуацию в Рязанской области есть примеры активной инвестиционной деятельности, успешной реализации инвестпроектов. Так, 24 августа на Ново-Рязанской ТЭЦ, самой крупной теплоэлектроцентрали города Рязани, состоялась церемония ввода в эксплуатацию новой вентиляторной четырёхсекционной градирни № 3, которая предназначена для снижения температуры воды, циркулирующей в системе охлаждения турбин в межотопительный период.

В честь этого события на станцию приехали: зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова, исполняющий обязанности министра ТЭК и ЖКХ региона Дмитрий Устинов, председатель городской думы Татьяна Панфилова, мэр города Елена Сорокина, депутат областной Думы, президент Рязанской ТПП Татьяна Гусева, директор Рязанского РДУ Юрий Колесов. Вместе с председателем совета директоров ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» Анатолием Шестаковым почётные гости перерезали красную ленточку, официально открыв энергообъект, который строился три года.

Перед этим градирню освятил клирик Христорождественского кафедрального собора Рязани, иерей Вячеслав Зотов.

Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается
Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается
Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается
Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается
Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается
Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается
Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается
Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается
Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается
Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается

Для чего нужна новая градирня?

Ново-Рязанская ТЭЦ является объектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, а с 30 сентября 2010 года станция стала субъектом оптового рынка электрической энергии и мощности. Одним из основных принципов оперативно-диспетчерского управления является безусловное исполнение субъектами электроэнергетики диспетчерских команд и распоряжений Системного оператора (АО «СО ЕЭС»).

Летом Ново-Рязанская ТЭЦ получает команды от Системного оператора на включение дополнительных турбоагрегатов с полной загрузкой электрических мощностей в пиковые часы. При таком жёстком режиме работы генерирующего оборудования необходимо более эффективное охлаждение турбин с использованием циркуляционной воды.

На станции есть две башенные градирни, которые при пиковых летних нагрузках не способны понизить температуру воды до необходимых значений. В результате перегрева агрегатов может сработать защита и отключить турбины. Это, в свою очередь, может стать причиной прекращения горячего водоснабжения города Рязани, а также электроснабжения предприятий Южного промузла. Без энергии, в том числе, может остаться и рязанский нефтезавод.

Чтобы не допустить таких сбоев, Ново-Рязанская ТЭЦ реализовала инвестиционный проект по строительству третьей по счету и более эффективной 4-секционной вентиляторной градирни.

При возведении объекта, строители столкнулись с рядом проблем. Наиболее трудными были работы по прокладке подземных коммуникаций для подключения к действующей системе оборотного водоснабжения ТЭЦ в непосредственной близости от сетей инженерной инфраструктуры предприятия.

Строительно-монтажные работы начались в 2019 году и были завершены в январе 2022 года, затем проведён комплекс пусконаладочных работ, завершающим этапом которых явилось комплексное испытание градирни под нагрузкой в течение 72-х часов. В мае были завершены испытания всего генерирующего оборудования ТЭЦ на увеличение располагаемой мощности в межотопительный период. Администрация Рязани выдала разрешение на ввод в эксплуатацию вентиляторной градирни № 3.

Рязанские власти оценили работу энергетиков

Представители властных структур Рязанской области и Рязани лично смогли оценить проделанную энергетиками большую работу. Для них провели экскурсию по объекту, а директор Рязанского филиала ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» Михаил Иванчиков подробно рассказал о работе градирни. После экскурсии гости прокомментировали ввод нового объекта.

Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается
Юлия Швакова

— Ново-Рязанская ТЭЦ обеспечивает теплом более 60% всего коммунального комплекса города Рязани, в том числе три округа, а также предприятия Южного промузла, важные объекты социальной сферы. Инвестиционный проект станции важен и тем, что нацелен на основные посылы, которые мы учитываем при утверждении любой инвестиционной программы, — бесперебойность, энергоэффективность, надёжность. Все три принципа на предприятии соблюдены. Увеличение электрической мощности на 30% позволит обеспечить бесперебойное энерго- и теплоснабжение объектов в Рязани. Впечатления о работе ТЭЦ самые положительные, — отметила заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова.

Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается
Дмитрий Устинов

— Тот потенциал, и технический, и людской, которым обладает предприятие, позволяет решать любые проблемы. Вы «Станционники» с большой буквы и справляетесь со всеми задачами, — заявил и. о. министра ТЭК и ЖКХ Дмитрий Устинов. — Правительство Рязанской области, министерство находятся в постоянном диалоге с руководством станции, согласовываем все технические вопросы. В том числе по программе развития электроэнергетики.

Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается
Татьяна Гусева

Татьяна Гусева отметила, что на предприятии создана настоящая команда профессионалов, и поэтому станция всегда идёт вперёд, развивается, несмотря на трудности. В коллективе создаются все условия для плодотворной работы.

Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается
Татьяна Панфилова

— Новая градирня даёт надёжность, энергобезопасность и уверенность в завтрашнем дне, — заявила журналистам председатель Рязгордумы Татьяна Панфилова. Для города главное, что благодаря инвестициям жители будут с теплом, с горячей водой. Надеюсь, наше сотрудничество продолжится.

Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается
Елена Сорокина

— Рада, что в нашем городе есть предприятие, которое во многом является примером для всех отраслей по надёжности, эффективности, честности и результатам. Вы активно привлекаете к работе молодых специалистов. ТЭЦ- это очень надёжный партнёр, от работы которого зависит комфорт наших жителей. Сейчас администрация Рязани и руководство Ново-Рязанской ТЭЦ находятся в конструктивном диалоге, у нас полное взаимопонимание, мы находим взаимоприемлемые решения, — подчеркнула Сорокина.

Михаил Иванчиков сообщил, что главная цель инвестиционного проекта — это обеспечение безаварийной работы теплофикационных турбин, которые производят отпуск тепла жителям города и предприятиям Южного промузла. Объем капитальных вложений в строительство вентиляторной градирни составил 225,48 млн. рублей. Финансирование инвестиционного проекта осуществлялось станцией за счёт собственных и кредитных средств. Подрядчиком строительства градирни выступила строительно-монтажная организация ООО «Строительные Материалы Сибири».

Награды за труд

Строительство нового объекта стало возможным благодаря профессионализму сотрудников станции и подрядных организаций. На торжественном собрании отличившимся работникам вручили награды.

Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается
Михаил Иванчиков

— Реализация проекта — это сложный процесс. Он был рассчитан на три года, — рассказал Михаил Иванчиков. — Мы столкнулись с рядом трудностей, но специалисты, которые есть на станции, смогли эти проблемы решить, в том числе нестандартными методами. Те процессы, которые реализованы на станции по проектному управлению, системе менеджмента качества, очень хорошо были интегрированы в этот проект. Хотелось бы поблагодарить наших подрядчиков, с которыми всегда был конструктивный диалог, а также каждого работника станции, принимавшего участие в проекте.

Грамоты и подарки за успешную реализацию инвестиционного проекта по вводу в эксплуатацию вентиляторной градирни получили:

Виноградов Сергей Юрьевич — исполнительный директор-главный инженер Рязанского филиала ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ»;

Охлопков Михаил Алексеевич — заместитель главного инженера по ремонту и капитальному строительству ТЭЦ;

Полетаева Антонина Федоровна — директор по экономике и финансам ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ»;

Афанасьев Алексей Александрович — начальник электроцеха, заместитель главного инженера по эксплуатации оборудования;

Кузин Дмитрий Сергеевич- инженер отдела охраны труда, промышленной и пожарной безопасности;

Овчинников Евгений Валерьевич — руководитель группы планирования и подготовки ремонтов;

Ганусовский Михаил Анатольевич — начальник котлотурбинного цеха;

Ястребцев Леонид Алексеевич — заместитель начальника котлотурбинного цеха по турбинному отделению.

Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается
Анатолий Шестаков

— Поздравляю всех с открытием нового объекта, — сказал, обращаясь к сотрудникам, председатель совета директоров ТЭЦ Анатолий Шестаков. — Хочу вас всех поблагодарить. Те люди, которые получали грамоты, — наша надежда, наши «бриллианты». И они уже засверкали. Новому директору я сразу сказал, что главное — это люди. Я очень рад, что на предприятии растёт способная молодёжь, что мы готовы к ещё большим подвигам. У нас очень большая инвестиционная программа. Хочу поблагодарить всех гостей, которые приехали на ТЭЦ и погружаются в наши проблемы.

Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается
Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается
Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается
Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается
Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается
Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается

Реконструкция и модернизация мощностей

Ново-Рязанская ТЭЦ за прошедшие два десятилетия активно проводит реконструкцию и модернизацию мощностей.

На станции были построены новый котлоагрегат № 11, бойлерная установка БУ-200, новое мазутное хозяйство, введена в эксплуатацию новая установка подогрева сетевой воды для города Рязани, которая управляется современной АСУ ТП и имеет функции автоматического поддержания требуемого режима теплоснабжения города. За счёт ввода этой установки на ТЭЦ появился дополнительный высокоэффективный источник тепловой энергии для г. Рязани мощностью 150 Гкал в час.

На станции модернизированы шесть котлоагрегатов с приведением их в соответствие с требованиями правил промышленной безопасности, современным нормам по экономичности и экологическим параметрам. Это, в свою очередь, повысило надёжность работы котельного оборудования ТЭЦ.

Ново-Рязанская ТЭЦ активно поддержала реализацию Программы развития электросетевого хозяйства Рязанской области, в рамках которой произведена замена на новые 21-й ячейки закрытого распредустройства 35-110 киловольт для повышения надёжности работы Рязанского энергоузла. Введён в эксплуатацию новый силовой трансформатор № 5.

Турбинное оборудование ТЭЦ также обновляется — заменены на новые турбоагрегат № 1, а также паровая теплофикационная турбина № 6 и противодавленческая турбина № 4, которые включены в систему теплоснабжения города Рязани.

Ввод в эксплуатацию новой турбины № 4 производства Калужского турбинного завода — это один из недавно реализованных крупных инвестиционных проектов, в результате которого значительно повышена надёжность обеспечения города теплом. Современный турбоагрегат № 4 обеспечил увеличение тепловой мощности станции на 188 Гкал/час, подтверждая надёжность и качество российского энергетического оборудования.

В ходе реализации инвестиционных программ модернизированы автоматизированная система обработки и распределения технологической информации, автоматизированные системы управления котлоагрегатов № 6-11, турбогенераторов № 1,6, установки подогрева сетевой воды, бойлерной установки БУ-200 и мазутного хозяйства.

На ТЭЦ проведены работы по масштабной реконструкции химического цеха с внедрением автоматизированной системы управления технологическими процессами химической подготовки воды. В рамках реконструкции химцеха особое внимание уделено импортозамещению — практически все оборудование и материалы, использованные при реализации этого проекта, отечественного производства.

Что в перспективе?

Реконструкция и модернизация оборудования, ввод новых энергетических мощностей необходимы для повышения надёжности и эффективности работы ТЭЦ, а также для обеспечения роста тепловых нагрузок за счёт присоединения к городским сетям новых потребителей.

В настоящее время полным ходом идут работы по техническому перевооружению оборудования закрытых распредустройств 35 киловольт и 110 киловольт. Планируется строительство паропроводов острого пара от котлоагрегатов до паровых турбин, включая переключательные коллекторы. С целью увеличения установленной тепловой мощности станции, обеспечения надёжности теплоснабжения предприятий Южного промузла и потребителей г. Рязани до 2025 года предполагается реализовать проект по реконструкции турбины № 5 с генератором и до 2027 года- проект модернизации котлоагрегата № 8.

О планах по модернизации и реконструкции предприятия рассказал председатель совета директоров ТЭЦ Анатолий Шестаков.

— Самая главная наша цель — замена девятой турбины, которой уже более 50 лет, — сообщил Шестаков. — Это основная турбина, на которой по теплу «висит» практически весь город. В следующем году планируется её капитальный ремонт, после которого она проработает ещё пять лет, а потом её нужно заменить на новую. Чтобы подготовиться к реализации этого инвестиционного проекта, надо для замещения тепловой мощности сначала построить новую турбину № 2, а также произвести замену паропроводов, которые сильно изношены.

Отвечая на вопрос, готово ли к этому предприятие, Анатолий Шестаков отметил, что самое главное для Ново-Рязанской ТЭЦ — это профессиональный коллектив. На предприятии много талантливой, способной молодёжи, сотрудники готовы выполнять самые сложные задачи. Коллектив уже имеет опыт строительства турбины № 4, новой градирни. При этом важно, что сейчас есть взаимопонимание с правительством региона, администрацией Рязани.

Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается
Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается
Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается
Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается
Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается
Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается
Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается
Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается
Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается
Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается
Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается
Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается
Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается
Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается
Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается
Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается
Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается
Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается
Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается
Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается
Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается
Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается
Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается
Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается
Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается
Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается
Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается
Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается
Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается
Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается
Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается
Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается
Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается
Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается
Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается
Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается
Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается
Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается
Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается
Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается
Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается
Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается
Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается
Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается
Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается
Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается
Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается
Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается
Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в строй новую вентиляторную градирню. Модернизация продолжается
Предыдущая статьяВ Рязани подростки разрисовали автомобили символами Z
spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2022. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7