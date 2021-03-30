Новгородец застал свою девушку с любовником и в ярости убил обоих

В Валдае Новгородской области разыгралась кровавая драма на фоне ревности, пишет портал Лайф.

Сообщается, что 31-летний местный житель зашел в гости к 26-летней подруге и увидел там голого спящего мужчину.

Ревнивец вышел из себя, схватил нож и исполосовал им любовников. Злоумышленник нанес оппоненту удар в сердце, а изменившей ему девушке в легкое. В какой-то момент мужчина опомнился и начал звонить в службу спасения.

Однако было слишком поздно, и жертвы скончались от полученных ран на месте. Ревнивец сбежал, однако утром его задержали. В ближайшее время его доставят в следственный отдел.