Новая большая парковка появилась в Рязани

На улице Некрасова в Рязани, около МБОУ «Гимназия № 2» имени И.П. Павлова, завершились работы по устройству большой платной парковки. Об этом сообщает администрация города.

Площадка была расчищена от строительного мусора, уложен новый асфальт. Установлено пешеходное ограждение, дорожные знаки, нанесена разметка, выполнено благоустройство прилегающей территории. Здесь также установлен паркомат.

До конца лета будут тестироваться сервисы по оплате, а с 1 сентября начнется фиксация нарушений в случае неоплаты времени пользования данной парковкой.

Напомним, что платные парковки работают по будням с 8:00 до 18:00.