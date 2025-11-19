Среда, 19 ноября, 2025
В Рязанской области ведется капитальный ремонт автодороги Тамбов-Шацк

Анастасия Мериакри
В Шацком районе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» ведется капитальный ремонт автодороги «Тамбов-Шацк». Контроль за ходом работ осуществляется на высоком уровне.

19 ноября ход капитального ремонта провели заместитель министра транспорта и автодорог региона Антонина Черских, депутаты областной Думы, представители регионального отделения партии «Единая Россия», руководители Шацкого района, сотрудники Дирекции дорог области и местные жители. Они оценили объем выполненных работ, соблюдение сроков, качество выполнения и дали рекомендации, в том числе по зимнему содержанию дороги до полного ввода объекта в эксплуатацию.

Ремонт автодороги проходит в два этапа. Первый этап включает капитальный ремонт участка протяженностью 15,8 км, который на данный момент выполнен на 92%. Подрядчики завершили укрепление основания дороги методом холодной регенерации, замену водопропускных труб и обновление асфальтобетонного покрытия. В настоящее время продолжаются работы по планировке откосов, установке дорожных знаков, укреплению обочин и устройству тротуаров. Завершение первого этапа планируется до конца ноября текущего года.

Одновременно специалисты начали второй этап капитального ремонта на участке длиной 12 км. На данном этапе проводится демонтаж старого дорожного покрытия и укладка нового, включая выравнивающий и верхний слои. Завершение второго этапа запланировано на следующий год.

Читайте также  На реконструкцию подъездов к мосту-дублеру через Оку выделят 4 миллиарда рублей

Ремонт трассы в Шацком районе улучшит условия передвижения для жителей Рязанской области и других регионов России, так как дорога входит в опорную сеть страны и связывает Рязанскую и Тамбовскую области.

