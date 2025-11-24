Московское шоссе в Рязани встало в многокилометровую пробку 

Утром в понедельник, 24 ноября, на Московском шоссе Рязани по направлению в центр города образовалась многокилометровая пробка.

По данным сервиса «Яндекс-Пробки», затруднения движения начинаются от пересечения с трассой М-5 «Урал».

Сейчас на перекрёстке улицы Вокзальной и Первомайского проспекта в районе вокзала Рязань-2 продолжают восстанавливать оборванные троллейбусные провода. Работает регулировщик.

Проблемы возникают и у автомобилей, едущих со стороны центра города, но там пробка гораздо меньше.

Точные сроки восстановления троллейбусной контактной линии пока неизвестны.