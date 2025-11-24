Новогодняя столица-2026
Понедельник, 24 ноября, 2025
4.2 C
Рязань
Транспорт и дороги

Московское шоссе в Рязани встало в многокилометровую пробку 

Алексей Самохин
Изображение от wirestock на Freepik

Утром в понедельник, 24 ноября, на Московском шоссе Рязани по направлению в центр города образовалась многокилометровая пробка. 

По данным сервиса «Яндекс-Пробки», затруднения движения начинаются от пересечения с трассой М-5 «Урал». 

Сейчас на перекрёстке улицы Вокзальной и Первомайского проспекта в районе вокзала Рязань-2 продолжают восстанавливать оборванные троллейбусные провода. Работает регулировщик. 

Проблемы возникают и у автомобилей, едущих со стороны центра города, но там пробка гораздо меньше. 

Точные сроки восстановления троллейбусной контактной линии пока неизвестны.

