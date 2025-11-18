Вторник, 18 ноября, 2025
В Рязанской области выплату контрактникам увеличили до 2 млн рублей

Алексей Самохин
Изображение от nikitabuida на Freepik

В Рязанской области разовая региональная выплата гражданам, желающим  служить по контракту в ВС РФ и войсках Нацгвардии увеличена с одного до двух миллионов рублей. С учетом федеральной теперь она составляет 2 млн. 400 тыс. рублей.

Основанием для увеличения выплаты стало постановление губернатора Павла Малкова, подписанное 13 ноября 2025 года. 

Замначальника пункта отбора на военную службу по контракту в Рязани Валерий Романов отметил, что такая выплата — одна из самых высоких среди регионов России. Действовать подобная мера поддержки будет только до 31 декабря текущего года. 

Ежемесячное довольствие контрактника зависит от звания, должности и превышает 200 тысяч рублей. С учётом разовой выплаты контрактник может получить в первый год службы не менее 5 млн рублей. 

В Рязани и области действует целый комплекс мер помощи бойцам и их семьям. Предусмотрены льготы, социальная поддержка, в том числе списание долгов по кредитам. 

Подробную информацию можно узнать в военкомате по месту жительства или областном пункте отбора. Адрес: г. Рязань, улица Каширина, 1, телефоны: 8 (4912) 25-36-29 и 25-96-99.

