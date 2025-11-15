В Рязани прошел мастер-класс по плетению маскировочных сетей

В Рязани в арт-пространстве «Город» состоялся мастер-класс по плетению маскировочных сетей. Организатором выступило Региональное отделение Союза пенсионеров России.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Активное долголетие — «Здоровая Рязань». Участники выразили благодарность членам благотворительной организации «Доброволец» за помощь в изучении технологии изготовления сетей.

Маскировочные сети являются важным расходным материалом в зоне боевых действий. Они подвержены повреждениям, могут гореть или приходить в негодность, а также оставаться на позициях. Поэтому волонтёры играют ключевую роль, обеспечивая их регулярные и своевременные поставки.

Участники проекта «Активное долголетие — «Здоровая Рязань» активно поддерживают бойцов, находящихся в зоне СВО. Они шьют бельё, вяжут носки, создают окопные свечи, собирают гуманитарную помощь и отправляют письма со словами поддержки.