Воскресенье, 16 ноября, 2025
-1.3 C
Рязань
Все события Рязани и областиОбщество

В Рязани прошел мастер-класс по плетению маскировочных сетей

Анастасия Мериакри

В Рязани в арт-пространстве «Город» состоялся мастер-класс по плетению маскировочных сетей. Организатором выступило Региональное отделение Союза пенсионеров России.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Активное долголетие — «Здоровая Рязань». Участники выразили благодарность членам благотворительной организации «Доброволец» за помощь в изучении технологии изготовления сетей.

Маскировочные сети являются важным расходным материалом в зоне боевых действий. Они подвержены повреждениям, могут гореть или приходить в негодность, а также оставаться на позициях. Поэтому волонтёры играют ключевую роль, обеспечивая их регулярные и своевременные поставки.

Участники проекта «Активное долголетие — «Здоровая Рязань» активно поддерживают бойцов, находящихся в зоне СВО. Они шьют бельё, вяжут носки, создают окопные свечи, собирают гуманитарную помощь и отправляют письма со словами поддержки.

В Рязани прошел мастер-класс по плетению маскировочных сетей
В Рязани прошел мастер-класс по плетению маскировочных сетей
В Рязани прошел мастер-класс по плетению маскировочных сетей
В Рязани прошел мастер-класс по плетению маскировочных сетей

Самые читаемые материалы

Общество

Мощный хлопок в небе над Рязанью слышали жители в ночь на 14 ноября

Рязанцы проснулись от громкого звука около 01:50. Хлопок слышали во многих районах города. 
Новости России

Петербуржец позволял шестерым друзьям заниматься сексом с дочерью

Полицейские задержали шесть жителей Петербурга за развратные действия в...
Главные новости

В кинопарке «КасимовФильм» откопали монету времён Анны Иоанновны

Такие монеты чеканили при императрице Анне Иоанновне, племяннице Петра I, правившей с 1730 по 1740 год.
Новости России

Баранец: Ошибка Ельцина до сих пор бьет по России

В ходе операции в Санкт-Петербурге задержали российского гражданина, который пытался передать секретные сведения, связанные с военными вертолетами и системами противовоздушной обороны
Новости мира

Американский офицер Крапивник назвал событие, после которого покончат с Зеленским

Владимир Зеленский потеряет власть после взятия российской армией Харькова...

Последние новости

В рязанской школе ученикам запретили посещать туалет во время урока без медицинской справки

Об этом местные жители пожаловались Екатерине Мизулиной.

Будущие абитуриенты узнали о направлениях подготовки РГУ на Дне открытых дверей

Абитуриенты смогли ознакомиться с институтами и факультетами, получить ценные советы от руководства и выпускников университета.

Рязанка Виктория Захарова прошла в следующий этап шоу «Голос. Дети»

Вместе с другими участниками — Марком Петросяном и Ариной Ковригиной — Виктория исполнила сложную композицию «Shackles (Praise You)» в дуэте Mary Mary.

В отделении реанимации и интенсивной терапии ОКБ проводится ремонт

В рамках ремонта будет произведена замена светильников, ламп и мебели.

В рамках месячник по озеленению в Рязани высадили 668 растений

В общей сложности сотрудники МБУ «УДТ» высадили 668 растений, в том числе 350 деревьев и 318 кустарников.

В Рязани будет проводиться уничтожение обломков БПЛА

Жителей просят сохранять спокойствие и не пугаться громких звуков.

Ветеран ВОВ и Почётный гражданин Рязани Мария Гаврилова отметила 102-й день рождения

В начале войны она работала грузчиком, загружая продовольствие в эшелоны, отправлявшиеся на фронт.

В ЦДТ «Приокский» завершился капитальный ремонт крыши

В планах на ближайшее время — ремонт фасада здания центра и благоустройство прилегающей территории.

В Рязани выбрали эскиз мемориала участникам СВО

Доработку эскиза будет проводить рабочая группа с участием творческих союзов города.

В Рязани объявили о повышенных выплатах контрактникам

В Рязанской области существенно повышена единовременная выплата для военнослужащих по контракту.

В Рязани завершили ремонт улицы Тепличной

Работы охватили участок протяжённостью 660 метров — от Восточной окружной дороги до улицы Ушинского.

У школы №22 в Рязани завершается благоустройство спортплощадки

Площадка оборудована травмобезопасным резиновым покрытием, что позволяет безопасно проводить занятия физкультурой и игры на свежем воздухе.

Рязанским школьникам рассказали о безопасности на железной дороге

В мероприятии приняли участие 120 учащихся школы №76.

Чиновники высказались об отключении мобильного интернета в Рязани

В последнее время в России действует новый механизм безопасности, который временно блокирует мобильный интернет при возникновении угрозы атаки беспилотников.

Госавтоинспекция проведёт масштабные рейды в Рязанской области

Полицейские будут выявлять тех, кто грубо нарушает ПДД.