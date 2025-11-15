В отделении реанимации и интенсивной терапии ОКБ проводится ремонт

В отделении реанимации и интенсивной терапии №1 Рязанской областной клинической больницы начались ремонтные работы. Об этом сообщили в группе медучреждения ВКонтакте.

В настоящее время уже завершены подготовительные мероприятия, стены готовятся к обновлению, планируется их покраска. Маляры также выполнят штукатурные работы и обновят покрытие.

В рамках ремонта будет произведена замена светильников, ламп и мебели. Основное внимание уделяется созданию комфортных условий для пациентов.

«Наша приоритетная задача — повышение качества и доступности медицинской помощи», — отметили в ОКБ.