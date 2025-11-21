В центре Рязани начали строить новый жилой комплекс 

На Малом шоссе в Рязани началось строительство жилого комплекса «Цветной бульвар». Об этом сообщили в Госстройнадзоре Рязанской области.

На участке, который находится в районе площади Победы и вокзала Рязань-1, собираются построить здание в 10 этажей, два из которых — подземные.

Проект предусматривает котельную на крыше дома, двухуровневый подземный паркинг с выходом к квартирам, закрытую территорию. Также построят 25-метровый бассейн и фитнес-центр.

Сроки строительства на странице Госстройнадзора Рязанской области ВКонтакте не сообщили.