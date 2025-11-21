Пятница, 21 ноября, 2025
1.4 C
Рязань
Все события Рязани и областиОбщество

В центре Рязани начали строить новый жилой комплекс 

Алексей Самохин
Фото: vk.com/gsn62

На Малом шоссе в Рязани началось строительство жилого комплекса «Цветной бульвар». Об этом сообщили в Госстройнадзоре Рязанской области. 

На участке, который находится в районе площади Победы и вокзала Рязань-1, собираются построить здание в 10 этажей, два из которых — подземные. 

Проект предусматривает котельную на крыше дома, двухуровневый подземный паркинг с выходом к квартирам, закрытую территорию. Также построят 25-метровый бассейн и фитнес-центр. 

Сроки строительства на странице Госстройнадзора Рязанской области ВКонтакте не сообщили. 

Читайте также  Александр Кержаков отправился на матч сборной России в куртке ФК «Рязань»

Другие материалы рубрики

Три населенных пункта остались без света из-за порывистого ветра в Кадомском районе

В ЦДТ «Приокский» завершился капитальный ремонт крыши

Стали известны маскоты Новогодней столицы в Рязани

В рязанской школе ученикам запретили посещать туалет во время урока без медицинской справки

Рязанка Валерия Тишкина изучает возможности нейросетей и исследует Россию от Сахалина до Северного полюса

В Рязани ветераны СВО получили специализированную одежду от фонда «Защитники Отечества»

Самые читаемые материалы

Происшествия

Обломки вражеских беспилотников упали в нескольких районах Рязани

Серьёзных повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. По предварительным данным, люди не пострадали. 
Медицина

Пациентку с «невидимым» раком первой стадии спасли в Рязанской ОКБ

Женщина, родившаяся в 1973 году, не посещала врачей с 2023 года.
Происшествия

Ночная атака беспилотников на Рязань 20 ноября: что известно

В ночь на четверг, 20 ноября, Рязанскую область атаковали вражеские беспилотники. Рассказываем, что известно о случившемся на данный момент. 
Новости России

Сладков раскрыл, чем опасен для России новый план Трампа по Украине

Новый мирный план по Украине, подготовленный США, должен содержать...
Происшествия

Обломки БПЛА уничтожат в Рязани, движение ограничат в районе Московского шоссе

Власти подчёркивают: повода для паники нет, ситуация находится под полным контролем оперативных служб, которые продолжают работать на местах.