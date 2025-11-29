Новогодняя столица-2026
Суббота, 29 ноября, 2025
2 C
Рязань
Все события Рязани и областиОбщество

Школьница из Рязани Виктория Захарова исполнила песню Уитни Хьюстон в финале «Голос.Дети»

Анастасия Мериакри
Фото: https://vk.com/wall-55157869_1297619

Воспитанница Дворца детского творчества Виктория Захарова выступила в финале вокального телепроекта «Голос.Дети» (6+), который транслируется на Первом канале. Программа вышла в эфир в эту пятницу, 28 ноября.

Виктория исполнила композицию Уитни Хьюстон «I Have Nothing». Эта песня прозвучала в саундтреке к фильму «Телохранитель», вышедшему в 1992 году. Она была представлена на премию «Оскар» и «Грэмми». В шоу «Голос» (12+) эту песню исполняли четыре раза, а в программе «Голос. Дети» — два. Рязанская школьница заняла третье место в команде Аиды Гарифуллиной.

«Вика, ты большая молодец! Достойные выступления, мощный голос. Талантище», — так отзываются о Виктории телезрители.

Фанаты проекта отмечают, что рязанка покорила их своим волшебным голосом и блестяще справилась со сложной композицией.

«Ты была наилучшей в тройке — это очевидно невооружённым глазом и ухом. На все 100 лучшая в финале. И достойно могла побороться за лучший ГОЛОС. Не понимаю, зачем делать зрительское голосование таким образом? Все же было очевидно, не так справедливо», — отмечают в комментариях.

Читайте также  Стоимость технического осмотра автомобилей планируют повысить в Рязанской области

В суперфинал проекта попала 14-летняя Арина Кияшко из Нижнекамска, представляющая команду Аиды Гарифуллиной. Она исполнила «Адажио» Альбинони, адаптированное в песню, ставшую популярной благодаря Ларе Фабиан.

12-летняя Жасмина Тузелова из Астаны выступала за команду Владимира Преснякова и Натальи Подольской. Наставники понизили тональность композиции и замедлили темп, превратив её в блюзовую балладу.

Победительницей проекта стала Мария Никулина из команды Димы Билана, покорившая публику жизнерадостной советской песней «Зима». По итогам голосования она набрала 44,4% голосов зрителей. У Арины Кияшко — 35,6%, у Жасмин Тузеловой — 20,0%.

Виктория проявила себя как талантливая, артистичная и целеустремленная личность на протяжении всего проекта. Мы искренне поздравляем Викторию с этим значимым достижением.

Выступление Виктории Захаровой можно посмотреть по ссылке.

Другие материалы рубрики

Рязанский суд рассмотрит дело о признании Александра Логунова умершим

Рязанский школьник стал финалистом Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту

Тысячи поводов для встречи: новый бренд «Игры Ростелеком» объединяет геймеров и разработчиков

В Рязани продолжаются работы по благоустройству

В Рязани вновь отключили мобильный интернет, но часть сайтов доступна

Эксперт советует держать дома наличные на месяц расходов

Самые читаемые материалы

Новости России

Жуткий взрыв и «тот самый сухогруз»: что могли накрыть «Герани» ночью

Ночной удар по порту Одессы вызвал массу вопросов: источники утверждают, что «Герани» могли накрыть сухогруз с оружием НАТО. Параллельно авиация и ракеты работали по аэродрому под Буялыком, бункерам под Запорожьем и объектам ВСУ в нескольких городах. 
Общество

Центр Рязани погрузился во тьму: обесточены улицы в районе площади Победы

Фотографии Первомайского проспекта и других улиц без света поступают в редакцию.
Общество

Стало известно, почему нет света в Рязани вечером 28 ноября

Официальный комментарий дали энергетики.
Новости России

SHOT: БПЛА влетел в пятиэтажку в Волгограде, сгорели квартиры и разнесло балконы

В Волгограде беспилотник врезался в фасад жилой пятиэтажки: сгорели как минимум две квартиры, выбиты стёкла и повреждены машины у подъезда. Официально о пострадавших пока не сообщается. 
Новости России

Раскрыта причина пропажи Усольцевой за день до исчезновения семьи

Связь с Ириной Усольцевой могла оборваться за сутки до...