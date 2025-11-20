Четверг, 20 ноября, 2025
Рязанский Центр детско-юношеского туризма и краеведения отметил 85-летие

Алексей Самохин

В Рязани состоялось праздничное собрание, приуроченное к 85-летию Центра детско-юношеского туризма и краеведения им. И.И. Лисова (ЦДЮТК).

Участниками торжественной встречи стали представители регионального министерства образования, министерства физической культуры и спорта, Рязанской областной Думы и городской Думы, администрации г. Рязани, сотрудники и воспитанники Центра детско-юношеского туризма и краеведения. 

Работников Центра с юбилеем поздравил заместитель министра образования Рязанской области Евгений Хазов. За многолетний добросовестный труд он вручил методистам, педагогам и специалистам по учебно-воспитательной работе почетные грамоты Министерства просвещения РФ и почетные грамоты регионального министерства образования. 

Были представлены видеоролики о деятельности учреждения дополнительного образования детей, который ведет подготовку школьников по различным направлениям: туристско-краеведческому, физкультурно-спортивному, социально-педагогическому и художественному. Педагоги поделились воспоминаниями о работе Центра в разные годы. С концертной программой выступили учащиеся кадетских классов рязанской школы №47, а также лауреат Международных и Всероссийских конкурсов, студентка Рязанского колледжа культуры Полина Куликова. 

Центр детско-юношеского туризма и краеведения им. И.И. Лисова ведет подготовку рязанцев в возрасте от 6 до 17 лет по 17 программам дополнительного образования. На базе ЦДЮТК школьники под руководством опытных наставников осваивают навыки спортивного ориентирования, оказания первой медицинской помощи, изучают историю и культуру Рязанского края, особенности туристических походов и радиопеленгацию, учатся организовывать работу экспозиций в школьных и патриотических музеях.

