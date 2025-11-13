Вторник, 18 ноября, 2025
Рязанские школьники прошли «Лестницу к успеху» с сотрудниками РНПК

Алексей Самохин

В Рязани прошел двухдневный профориентационный семинар «Лестница к успеху» для учеников 9–11 «Роснефть-классов» школы №43. Организаторами выступили сотрудники Рязанской нефтеперерабатывающей компании, входящей в структуру НК «Роснефть». Встреча помогла школьникам лучше понять, как устроена нефтяная отрасль, почему она важна для экономики и какие профессии в ней можно выбрать.

Ребята не просто слушали лекции: они участвовали в тренингах, деловых и командных играх, учились вырабатывать собственные решения и работать в команде. В рамках семинара подростки также создали личные планы развития, где прописали шаги к будущей профессии.

Первый день начался с представления визиток классов, затем школьники включились в игру с символичным названием «Самофутурирование». После этого прошли «Роснефть-квиз», командное соревнование «Я — работник Роснефти» и игру «Отраслевая монополия». Участников специально разделили на смешанные команды, чтобы они смогли подружиться и научиться взаимодействовать с новыми людьми — как в реальной работе.

Завершающим аккордом стала пресс-конференция «Истории успеха». Сотрудники РНПК поделились своими карьерными историями и рассказали, каким был их собственный путь от выпускника до профессионала.

Читайте также  В 6 вузах Рязанской области обучаются 29 700 тысяч студентов

Начальник отдела развития персонала РНПК Вячеслав Абдулаев напомнил ребятам, что к вершине ведет не один резкий прыжок, а множество последовательных шагов.

«Никто не достигает профессиональной вершины мгновенно. Нужно идти по ступеням, преодолевая этап за этапом — именно это делает успех подлинным», — отметил он.

В финале семинара участникам вручили сертификаты о прохождении программы.

В компании убеждены: чтобы регион развивался, нужно растить специалистов на месте. Поэтому РНПК активно формирует кадровый резерв, создавая возможности для обучения и будущего трудоустройства без необходимости уезжать из области.

Работа с молодежью ведется в рамках корпоративной системы непрерывного образования «школа–колледж/вуз–предприятие» и федерального проекта «Профессионалитет». «Роснефть-классы» стали первой ступенью этой системы — здесь подростки получают базовые знания и мотивацию, чтобы выбрать профессию еще до вуза.

В 2025 году в школе №43 впервые сформировали «Роснефть-класс» для девятиклассников — 29 ребят начали обучение по специальной программе. Сегодня в Рязани в таких классах уже 64 ученика. После окончания все они продолжают образование в профильных вузах региона и страны, а часть из них возвращается на предприятие — уже в роли молодых специалистов.

Акценты