Рязанца-зоофила депортируют из Черногории после жалоб зоозащитников

Зоофила из Рязани депортируют из Черногории после жалоб зоозащитников. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Рязанский IT-специалист Артём Ветров, который называет себя трансгендером* и «гордым практикующим зоосексуалом по имени Фосса», несколько лет назад переехал в Черногорию. Там он создал телеграм-каналы, где регулярно публиковал материалы порнографического характера с участием собак.

Черногорские зоозащитники были шокированы увиденным и обратились в правоохранительные органы. Силовики установили факт насилия над животными и задержали Ветрова. Прокуратура в Подгорице выдала ордер на его арест, но он не останется в Черногории надолго — уже готовится его депортация.

В Рязани Ветрова также не ждут с распростёртыми объятиями. Он покинул город из-за угрозы уголовного преследования. Местные зоозащитники требовали, чтобы правоохранительные органы проверили записи Ветрова.

По словам зоофила, его первое сексуальное влечение к животным возникло в 12 лет. С этого возраста он начал идентифицировать себя не как человека, а как животное. В 18 лет он открыто заявил об этом в интернете и завел белого алабая, которого называл своей «невестой».

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.

18+