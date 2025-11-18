Новогодние праздники в Рязани пройдут с 13 декабря по 10 января

Рязань официально подтвердила статус главной новогодней площадки страны 2026 года. Детали грядущего праздника, который охватит город с 13 декабря до 10 января, стали известны 18 ноября на пресс-конференции, посвященной реализации проекта «Рязань — Новогодняя столица России».

Праздничные мероприятия растянутся на целый месяц. Эпицентром действий будет Лыбедский бульвар, но ни один район не останется в стороне. Для каждого установят свою тематическую ёлку с индивидуальным символом.

Новогодняя ночь обещает быть особенно насыщенной. Программа 31 декабря продолжится и после полуночи. На сцене горожан ждут мюзикл и выступление певицы Bearwolf с легендарным «Один в поле воин». Финальным аккордом праздника станет выступление группы «Градусы» на Рождество, 7 января.

Гостей также ждет насыщенная развлекательная программа: концерты, мастер-классы для детей и взрослых и, конечно, гастрономические удовольствия. На ярмарках можно будет оценить всё разнообразие кухни Рязани — от традиционных угощений до современных вариаций.

Полное расписание и все секреты предстоящих событий будут публиковаться на официальном портале (https://новогодняя-столица2026.рф).