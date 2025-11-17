В Рязани поймали мигранта, разбившего остановку общественного транспорта 

В Рязани сотрудники полиции задержали 46-летнего мигранта, гражданина одной из стран Средней Азии. Нетрезвый мужчина разбил стены остановочного комплекса на улице Спортивной. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.

В ночь с 14 на 15 ноября наряд патрульно-постовой службы полиции, следуя по маршруту патрулирования, заметил, что мужчина разбивает стены остановочного комплекса, расположенного около Онкологического диспансера. Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции.

Выяснилось, что нетрезвый мигрант гулял по Рязани и из хулиганских побуждений решил повредить остановку общественного транспорта.

Задержанного уже привлекли к административной ответственности, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчине также придётся возместить причинённый ущерб.