В Рязани поймали мигранта, разбившего остановку общественного транспорта 

Алексей Самохин

В Рязани сотрудники полиции задержали 46-летнего мигранта, гражданина одной из стран Средней Азии. Нетрезвый мужчина разбил стены остановочного комплекса на улице Спортивной. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области. 

В ночь с 14 на 15 ноября наряд патрульно-постовой службы полиции, следуя по маршруту патрулирования, заметил, что мужчина разбивает стены остановочного комплекса, расположенного около Онкологического диспансера. Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции. 

Выяснилось, что нетрезвый мигрант гулял по Рязани и из хулиганских побуждений решил повредить остановку общественного транспорта. 

Задержанного уже привлекли к административной ответственности, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчине также придётся возместить причинённый ущерб. 

Гороскоп на неделю 17-23 ноября для всех знаков зодиака

Неделя благоприятна для осторожных и обдуманных действий. Наиболее удачное время для покупок и финансовых операций — ближе к концу недели.
В 67 лет умер заслуженный артист России Александр Ярилов

На 68-м году жизни не стало заслуженного артиста России...
Mash: Дибров сбежал из России после скандального видео

Телеведущий Дмитрий Дибров уехал из России после публикации видео,...
Возгорание произошло на рязанском предприятии из-за ночной атаки БПЛА

Напоминаем, что в регионе действует запрет на публикацию в социальных сетях фотографий и видеоматериалов, связанных с местом инцидента.
В Гольяновском пруду в Москве нашли голову ребенка

Обстоятельства преступления ужасающие. Ребенка не просто убили, но и расчленили. Голову поместили в рюкзак и бросили в пруд.
Рязанские школы получили знак качества Рособрнадзора за высокие результаты и оценивание

В Рязани экс-главврач Центра гигиены получила 14 лет колонии и штраф 20 млн за взятки

Павел Малков: в Рязани запущен проект «Ателье адаптивной одежды»

Синоптики предупредили рязанцев о мокром снеге с дождем

Санкции ЕС мешают бегству экс-губернатора Любимова, но суд оставил его в СИЗО

Полярное сияние и метеоры можно наблюдать в Рязанской области в ночь на 17 ноября

