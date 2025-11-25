Новогодняя столица-2026
Суд продлил арест Константину Смирнову до 30 января 2026 года 

Алексей Самохин
Во вторник, 25 ноября, Советский районный суд Рязани продлил срок ареста главному редактору проекта Vidsboku Константину Смирнову ещё на два месяца — до 30 января 2026 года. Об этом сообщает телеграм-канал издания. 

Сторона защиты просила судью заменить Смирнову меру пресечения на домашний арест или запрет определённых действий, но журналиста оставят в СИЗО. 

Смирнова обвиняют в вымогательстве. Под стражей он находится уже почти 10 месяев. 

Ранее в СМИ появилось видео задержания Смирнова. Журналиста по делу о вымогательстве задержали в четверг, 30 января.

