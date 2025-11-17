Понедельник, 17 ноября, 2025
Экс-главврач центра гигиены в Рязани получила 14 лет за взятки на 17 млн 

Алексей Самохин
Советский районный суд Рязани вынес обвинительный приговор экс-главврачу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области». Елене Паненковой назначили 14 лет колонии общего режима и штраф 20 миллионов рублей.

Женщина признана виновной по 23 эпизодам получения взяток. Суммы варьировались от значительных до особо крупных размеров. Доказательства собрал первый отдел по расследованию особо важных дел регионального СУ СК.

С января 2020-го по декабрь 2022 года Паненкова выстроила систему незаконного обогащения через подчиненных. Механизм работал просто: главврач получала деньги за решения о премировании сотрудников. Кроме того, она брала взятки за заключение подрядных договоров с коммерческой компанией и подписание актов выполненных работ.

Общая сумма полученных незаконных выплат превысила 17 миллионов рублей. Причем все эти деньги поступали от людей, находившихся в прямом подчинении осужденной.

Расследование велось при оперативной поддержке сразу трех силовых структур. К делу подключились специалисты УЭБ и ПК регионального УМВД, а также управления ФСБ по Рязанской области.

Суд квалифицировал действия подсудимой по нескольким частям статьи 290 Уголовного кодекса. Два эпизода прошли по второй части, шестнадцать — по пункту «в» пятой части, еще пять — по шестой части. Каждая из этих квалификаций соответствует разным размерам полученных взяток и отягчающим обстоятельствам.

Читайте также  Рязанцу грозит до 15 лет за убийство брата деревянным бруском

— Приговором Советского районного суда г. Рязани подсудимой назначены штраф в размере 20 млн рублей и наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — говорится в пресс-релизе регионального следственного управления СК РФ. 

