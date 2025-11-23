Воскресенье, 23 ноября, 2025
1.1 C
Рязань
Происшествия

Беременную женщину и ребенка сбили на улице Щорса в Рязани

Анастасия Мериакри
Фото: t.me/pavelmalkov_official

В Рязани вечером 22 ноября автомобиль сбил беременную женщину и ребенка. Об этом сообщает КП-Рязань со ссылкой на собственный источник.

На улице Щорса, возле дома № 38/11, произошло ДТП с пострадавшими. Предварительно установлено, что легковой автомобиль сбил пешеходов, которые переходили дорогу.

Женщина 1987 года рождения, находившаяся на 23-й неделе беременности, получила серьёзные травмы. У неё диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и травма живота. Её госпитализировали в Областную клиническую больницу.

Кроме того, пострадала несовершеннолетняя девочка, которую с диагнозом «сотрясение головного мозга» доставили в ОДКБ.

Официальная информация не поступала.

