Среда, 19 ноября, 2025
0.1 C
Рязань
Все события Рязани и областиПроисшествия

44% пожаров в Рязанской области произошли из-за электротехнических причин

Алексей Самохин
Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области

В 2025 году в Рязанской области 44% пожаров в зданиях произошли из-за электротехнических причин. Такие данные приводит пресс-служба регионального ГУ МЧС России. 

Во время этих пожаров погибли 13 человек, 16 получили ожоги и травмы. Огонь уничтожил и повредил 362 строения. Материальный ущерб оценивается в 292 миллиона рублей. 

В МЧС раскрыли основные причины таких возгораний. Они случаются из-за коротких замыканий и перегрузок в сетях (78% или 248 случаев); недостатков при изготовлении электроприборов (8% или 25 случаев пожара).

Ситуация по сравнению с таким же периодом 2024 года немного улучшилось — количество пожаров, вызванных электроникой, снизилось на 0,3%.

МЧС призывает жителей Рязани и области к осторожности и просит: не перегружать сеть, своевременно менять старую проводку, использовать только сертифицированные электроприборы.

Читайте также  Экс-главврач центра гигиены в Рязани получила 14 лет за взятки на 17 млн 

Самые читаемые материалы

Новости России

Сразу пять «Искандеров» прилетели по таинственной цели ВСУ

На этот раз российские военные сосредоточили огонь на нескольких конкретных целях, проявив необычную для таких атак сфокусированность
Новости России

Сын пропавшей семьи Усольцевых шокировал признанием: «Я знаю, что они живы»

По словам Даниила, сомнений у него нет: он полностью уверен, что семья Усольцевых сейчас не находится на Кутурчинском Белогорье
Кино и ТВ

Психолог назвала истинную причину, почему Волочкова покинула шоу «Звезды под капельницей»

Очередная попытка Анастасии Волочковой закрепиться в формате реалити-шоу закончилась предсказуемо — скандалом и досрочным уходом.
Главные новости

Военэксперт Василий Дандыкин: у атаковавшего Рязань шара могло быть до 50 кг взрывчатки

Дандыкин подчеркнул, что такие атаки могут быть направлены на оценку работы российской системы противовоздушной обороны.
Происшествия

Массовое отключение воды произойдет в Рязани 19 ноября

В связи с ремонтными работами на водопроводе будет прекращена подача холодной воды.
Читайте также

У Игоря Грекова хотят изъять квартиры, землю, коллекционное оружие

Главные новости

Военный эксперт Кнутов: атаковавший Рязань шар мог быть запущен с территории РФ

Происшествия

Военэксперт Василий Дандыкин: у атаковавшего Рязань шара могло быть до 50 кг взрывчатки

Главные новости

Машина загорелась в микрорайоне Канищево в Рязани

Происшествия

Угрозу воздушной опасности объявили в Рязани и области

Происшествия

Человека сбили на Славянском проспекте в Рязани — соцсети

Происшествия