В 2025 году в Рязанской области 44% пожаров в зданиях произошли из-за электротехнических причин. Такие данные приводит пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Во время этих пожаров погибли 13 человек, 16 получили ожоги и травмы. Огонь уничтожил и повредил 362 строения. Материальный ущерб оценивается в 292 миллиона рублей.

В МЧС раскрыли основные причины таких возгораний. Они случаются из-за коротких замыканий и перегрузок в сетях (78% или 248 случаев); недостатков при изготовлении электроприборов (8% или 25 случаев пожара).

Ситуация по сравнению с таким же периодом 2024 года немного улучшилось — количество пожаров, вызванных электроникой, снизилось на 0,3%.

МЧС призывает жителей Рязани и области к осторожности и просит: не перегружать сеть, своевременно менять старую проводку, использовать только сертифицированные электроприборы.