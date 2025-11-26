Рязанец Дмитрий Волгин в составе команды КВН «Близкие» выиграл «Кубок мэра Москвы» 

Рязанский певец Дмитрий Волгин в составе команды КВН «Близкие» из Белгородской области выиграл «Кубок мэра Москвы». Об этом сообщается на странице Официальной Рязанской лиги МС КВН ВКонтакте.

Дмитрия Волгина рязанцы смогут увидеть во Дворце молодёжи в Рязани уже 2 декабря. В этот день он будет в жюри финала Официальной Рязанской лиги и Кубка лиги.

За звание чемпиона КВН сезона 2025 года будут бороться команды: «Собаки Павлова» РязГМУ, «СиД» муниципальный округ Егорьевск, «Полбатона» РГРТУ, «Время Первых» МВД.

Возрастное ограничение: 12+.