Рязанский митрополит Марк проводит службы в соборах Парижа

13 ноября 2025 года исполнилось 83 года со дня рождения митрополита Дубнинского Иоанна, главы Архиепископии православных церквей русской традиции. В Александро-Невском кафедральном соборе Парижа в этот день прошла торжественная Божественная литургия, которую возглавил сам митрополит Иоанн.

По приглашению владыки Иоанна в службе участвовал митрополит Рязанский и Михайловский Марк — управляющий Патриаршим экзархатом Западной Европы и Корсунской епархией. В литургии также приняли участие священнослужители Архиепископии и Корсунской епархии.

По завершении богослужения митрополит Иоанн выразил благодарность митрополиту Марку за совместную молитву и духовное общение. В ответ митрополит Марк тепло поздравил именинника и подарил ему икону святителя Николая Чудотворца. После службы духовенство и гости собора собрались за общей праздничной трапезой.

В тот же вечер митрополит Марк совершил молебен с чтением акафиста святителю Николаю Чудотворцу в Троицком кафедральном соборе Парижа. Перед началом службы на аналой был установлен древний образ святителя Николая, ранее принадлежавший дворянскому роду Меньшиковых.

Вместе с архипастырем молились секретарь Корсунского епархиального управления иерей Максим Политов и духовенство собора. Акафист читали на церковнославянском и французском языках.

Завершилось богослужение помазанием молящихся освящённым елеем, сообщает сайт Рязанской епархии.