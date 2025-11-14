Пятница, 14 ноября, 2025
6 C
Рязань
Все события Рязани и областиРелигия

Рязанский митрополит Марк проводит службы в соборах Парижа

Алексей Самохин
Фото: ryazeparh.ru

13 ноября 2025 года исполнилось 83 года со дня рождения митрополита Дубнинского Иоанна, главы Архиепископии православных церквей русской традиции. В Александро-Невском кафедральном соборе Парижа в этот день прошла торжественная Божественная литургия, которую возглавил сам митрополит Иоанн.

По приглашению владыки Иоанна в службе участвовал митрополит Рязанский и Михайловский Марк — управляющий Патриаршим экзархатом Западной Европы и Корсунской епархией. В литургии также приняли участие священнослужители Архиепископии и Корсунской епархии.

По завершении богослужения митрополит Иоанн выразил благодарность митрополиту Марку за совместную молитву и духовное общение. В ответ митрополит Марк тепло поздравил именинника и подарил ему икону святителя Николая Чудотворца. После службы духовенство и гости собора собрались за общей праздничной трапезой.

В тот же вечер митрополит Марк совершил молебен с чтением акафиста святителю Николаю Чудотворцу в Троицком кафедральном соборе Парижа. Перед началом службы на аналой был установлен древний образ святителя Николая, ранее принадлежавший дворянскому роду Меньшиковых.

Вместе с архипастырем молились секретарь Корсунского епархиального управления иерей Максим Политов и духовенство собора. Акафист читали на церковнославянском и французском языках. 

Завершилось богослужение помазанием молящихся освящённым елеем, сообщает сайт Рязанской епархии. 

Самые читаемые материалы

Общество

Мощный хлопок в небе над Рязанью слышали жители в ночь на 14 ноября

Рязанцы проснулись от громкого звука около 01:50. Хлопок слышали во многих районах города. 
Новости России

Судмедэксперт рассказал, что произошло с телами семьи Усольцевых в тайге

Тела семьи Усольцевых, которая пропала без вести в красноярской...
Общество

Мобильный интернет вновь заработал в Рязани 

В соцсетях рязанцы сообщают, что мобильного интернета у них не было ещё со вчерашнего дня, у «везунчиков» он пропал около 9 часов утра сегодня. 
Главные новости

В кинопарке «КасимовФильм» откопали монету времён Анны Иоанновны

Такие монеты чеканили при императрице Анне Иоанновне, племяннице Петра I, правившей с 1730 по 1740 год.
Новости России

SHOT: Жители Орла проснулись от мощных взрывов — обломки дронов повредили авто

Очевидцы сообщили журналистам о мощных хлопках и ярких вспышках, озарявших предрассветное небо.

Последние новости

Священник объяснил, как отмолить грех после измены мужу 

Женщина поинтересовалась, как отмолить грех прелюбодеяния. Она дважды изменила мужу, после чего сходила на исповедь, кается, но на сердце всё равно остаётся тяжесть. 

Паломники из Москвы посетили Рязанскую область в день памяти великомученицы Параскевы

После Литургии духовенство и миряне совершили крестный ход вокруг храма, за которым последовал благодарственный молебен.

Икона с частицей мощей Иоанна Шанхайского находится в храме Рязанской области

Святыня была привезена из Иоанно-Богословского монастыряи будет пребывать в храме до 16 ноября.

Священник рассказал, что нужно говорить, заходя на кладбище

Кладбища посещают, чтобы привести в порядок могилы, помолиться об умерших в месте их упокоения.

Митрополит Марк назначен временно управляющим Патриаршим экзархатом Западной Европы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял решение отстранить митрополита Нестора от должности экзарха Западной Европы.

В Спасске митрополит Марк освятил колокола, купол и крест для восстанавливаемого Никольского храма

Митрополит Марк поздравил жителей города и выразил надежду, что храм станет местом для православных верующих Спасска

Митрополит Марк принял участие в крестном ходе с Казанской иконой Божией Матери в Казани

Традиционно молитвенное шествие началось у стен древнего Благовещенского собора Казанского кремля

Епископ Питирим назвал женщин, делающих аборты, «серийными убийцами»

Он подчеркнул, что аборт — это «убийство человека, своего собственного ребёнка», и что отношение общества к этому греху должно быть столь же суровым, как к действиям маньяков.

Ковчег с частицей мощей целителя Пантелеимона пробудет в рязанском храме ещё несколько дней

Великомученик Пантелеимон – святой, который особо почитается за помощь в исцелении телесных и душевных болезней.

Митрополит Марк освятил крест на купол колокольни в Рязанском районе

Впереди ещё отделочные работы – колокольню планируют оформить в той же цветовой гамме, что и храм.

Священник рассказал, какая кара ждёт православных за празднование Хэллоуина

Заигрывания с «бесовщиной» могут иметь реальные последствия, уверен священник.

Россиянам объяснили, как спасти семью с помощью церкви 

Для верующего храм — это место молитвы, покаяния и поиска духовного совета, а не пункт, где можно решить все житейские проблемы за один визит

Специалисты из Москвы и Владимира реставрируют иконы Успенского собора Рязани

Этот собор является не только одной из главных святынь региона, но и объектом культурного наследия федерального значения.

Рязанцев приглашают на концерт в Храм Покрова Пресвятой Богородицы

В программе – классические, народные и авторские музыкальные произведения, песни на стихи Сергея Есенина.

Игумен Лука Степанов расскажет рязанцам о месте подвига в жизни человека

На реальных исторических примерах отец Лука покажет, как подвиг может повлиять на ход событий разного масштаба.