Павел Малков вручил семье Героя РФ Дмитрия Абузьярова медаль «Золотая звезда»

Губернатор Рязанской области Павел Малков вручил семье Героя Российской Федерации Дмитрия Абузьярова высшую государственную награду – медаль «Золотая звезда». Абузьяров, выпускник Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова, посмертно удостоен этого звания за проявленное мужество и героизм в зоне СВО.

Церемония прошла в знаменном зале десантного училища. В мероприятии приняли участие родственники Героя, врио командующего Воздушно-десантными войсками Александр Корнев, начальник училища Олег Пономарев, представители областного отделения Комитета семей воинов Отечества, курсанты и преподаватели вуза, а также активисты «Юнармии».

Указом Президента РФ В.В. Путина гвардии старшему лейтенанту Дмитрию Алексеевичу Абузярову присвоено звание Героя Российской Федерации за выполнение воинского долга с проявлением высочайшего мужества и героизма. Семье военнослужащего вручили медаль «Золотая звезда» и грамоту о присвоении этого почетного звания.

Павел Малков выразил семье Героя глубокие слова уважения от имени всех жителей региона. Он отметил, что Дмитрий Абузьяров самоотверженно нес службу Родине, проявляя лучшие качества офицера.

«Для меня огромная честь передать семье Героя высшую государственную награду страны, присвоенную ему Президентом РФ. Дмитрий Алексеевич проявил лучшие качества настоящего офицера. Безусловно, его боевые подвиги навсегда войдут в историю Рязанской области и страны. А проявленные им героизм и отвага будут нравственным ориентиром для многих поколений наших граждан», – сказал Павел Малков.

Александр Корнев, врио командующего Воздушно-десантными войсками, подчеркнул, что десантники, следуя гвардейским традициям, с честью выполняют свой воинский долг.

«Дмитрий Алексеевич до конца своих дней оставался преданным служению Отечеству, верным выбранной профессии. Его отличали бесстрашие и отвага, умение принимать грамотные и своевременные решения. Это те черты характера, за которые его безмерно уважали товарищи по службе. Он всегда был на самых ответственных участках и укреплял уверенность в других военнослужащих», – сказал Александр Корнев.

Дмитрий Абузьяров родился в Приморском крае. После окончания училища он занимал различные ответственные должности. В июне прошлого года в Часовом Яре он командовал действиями штурмовых групп в микрорайоне Новый, проявив высочайший профессионализм. Даже оказавшись под завалами после танкового удара противника, он продолжал управлять подразделением по радиостанции. После спасения из-под завалов он отказался от госпитализации и продолжил командовать боем, уничтожив несколько танков и взяв в плен боевиков.

Благодаря его действиям удалось предотвратить захват здания и создать условия для успешного освобождения микрорайона Новый. 21 июня, передав позиции другим подразделениям, Дмитрий Абузьяров погиб от прямого попадания снаряда.