Суббота, 15 ноября, 2025
1.5 C
Рязань
Все события Рязани и областиВласть и политика

Павел Малков вручил семье Героя РФ Дмитрия Абузьярова медаль «Золотая звезда»

Анастасия Мериакри

Губернатор Рязанской области Павел Малков вручил семье Героя Российской Федерации Дмитрия Абузьярова высшую государственную награду – медаль «Золотая звезда». Абузьяров, выпускник Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова, посмертно удостоен этого звания за проявленное мужество и героизм в зоне СВО.

Церемония прошла в знаменном зале десантного училища. В мероприятии приняли участие родственники Героя, врио командующего Воздушно-десантными войсками Александр Корнев, начальник училища Олег Пономарев, представители областного отделения Комитета семей воинов Отечества, курсанты и преподаватели вуза, а также активисты «Юнармии».

Указом Президента РФ В.В. Путина гвардии старшему лейтенанту Дмитрию Алексеевичу Абузярову присвоено звание Героя Российской Федерации за выполнение воинского долга с проявлением высочайшего мужества и героизма. Семье военнослужащего вручили медаль «Золотая звезда» и грамоту о присвоении этого почетного звания.

Павел Малков выразил семье Героя глубокие слова уважения от имени всех жителей региона. Он отметил, что Дмитрий Абузьяров самоотверженно нес службу Родине, проявляя лучшие качества офицера.

«Для меня огромная честь передать семье Героя высшую государственную награду страны, присвоенную ему Президентом РФ. Дмитрий Алексеевич проявил лучшие качества настоящего офицера. Безусловно, его боевые подвиги навсегда войдут в историю Рязанской области и страны. А проявленные им героизм и отвага будут нравственным ориентиром для многих поколений наших граждан», – сказал Павел Малков.

Александр Корнев, врио командующего Воздушно-десантными войсками, подчеркнул, что десантники, следуя гвардейским традициям, с честью выполняют свой воинский долг.

«Дмитрий Алексеевич до конца своих дней оставался преданным служению Отечеству, верным выбранной профессии. Его отличали бесстрашие и отвага, умение принимать грамотные и своевременные решения. Это те черты характера, за которые его безмерно уважали товарищи по службе. Он всегда был на самых ответственных участках и укреплял уверенность в других военнослужащих», – сказал Александр Корнев.

Дмитрий Абузьяров родился в Приморском крае. После окончания училища он занимал различные ответственные должности. В июне прошлого года в Часовом Яре он командовал действиями штурмовых групп в микрорайоне Новый, проявив высочайший профессионализм. Даже оказавшись под завалами после танкового удара противника, он продолжал управлять подразделением по радиостанции. После спасения из-под завалов он отказался от госпитализации и продолжил командовать боем, уничтожив несколько танков и взяв в плен боевиков.

Благодаря его действиям удалось предотвратить захват здания и создать условия для успешного освобождения микрорайона Новый. 21 июня, передав позиции другим подразделениям, Дмитрий Абузьяров погиб от прямого попадания снаряда.

Павел Малков вручил семье Героя РФ Дмитрия Абузьярова медаль «Золотая звезда»
Павел Малков вручил семье Героя РФ Дмитрия Абузьярова медаль «Золотая звезда»
Павел Малков вручил семье Героя РФ Дмитрия Абузьярова медаль «Золотая звезда»
Павел Малков вручил семье Героя РФ Дмитрия Абузьярова медаль «Золотая звезда»
Павел Малков вручил семье Героя РФ Дмитрия Абузьярова медаль «Золотая звезда»
Павел Малков вручил семье Героя РФ Дмитрия Абузьярова медаль «Золотая звезда»
Павел Малков вручил семье Героя РФ Дмитрия Абузьярова медаль «Золотая звезда»
Павел Малков вручил семье Героя РФ Дмитрия Абузьярова медаль «Золотая звезда»
Павел Малков вручил семье Героя РФ Дмитрия Абузьярова медаль «Золотая звезда»

Самые читаемые материалы

Общество

Мощный хлопок в небе над Рязанью слышали жители в ночь на 14 ноября

Рязанцы проснулись от громкого звука около 01:50. Хлопок слышали во многих районах города. 
Главные новости

В кинопарке «КасимовФильм» откопали монету времён Анны Иоанновны

Такие монеты чеканили при императрице Анне Иоанновне, племяннице Петра I, правившей с 1730 по 1740 год.
Новости мира

Американский офицер Крапивник назвал событие, после которого покончат с Зеленским

Владимир Зеленский потеряет власть после взятия российской армией Харькова...
Новости России

Экс-командир «Вагнера» объяснил, зачем распространяют слухи о Пригожине

Он провёл параллель с историей, когда Колин Пауэлл размахивал пробиркой с сибирской язвой, призывая войти в Ирак.
Культура и события

Анонсировано одно из первых мероприятий проекта «Рязань – Новогодняя столица»

18 ноября в Рязани открывается выставка «Волшебство зимних праздников».

Последние новости

Павел Малков: Рязанцы всегда поддерживали и будут поддерживать своих бойцов

Активисты регионального отделения Народного фронта отправили гуманитарный груз для защитников в Курской области.

Рязанский Избирком рассказал о главных событиях недели с 10 по 14 ноября 2025

В Ряжском колледже имени Героя Советского Союза А.М. Серебрякова прошёл час вопросов и ответов «Выборы? Хочу всё знать!».

Павел Малков собрал подарки для юных пациентов в рамках акции «Коробка храбрости»

Главная цель акции — поддержать детей, находящихся на длительном лечении или реабилитации в больницах.

На заседании правительства Рязанской области обсудили меры поддержки граждан

Губернатор Павел Малков провел очередное заседание правительства Рязанской области,...

Анжелику Евдокимову утвердили на должность Уполномоченного по правам ребенка в Рязанской области

Кандидатура Евдокимовой согласована с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

Павел Малков: Развитие конкурентной среды – одна из приоритетных задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»

Обсуждение вопросов развития конкурентной среды в экономике состоялось совместно с членами рабочей группы «Конкуренция и развитие конкурентных процедур в экономике»

Екатерину Зимину назначили заместителем главы администрации Рязани

Екатерина Зимина приступила к работе в должности заместителя главы администрации города Рязани, курирующего социальную сферу.

Павел Малков: недопустимо направлять людей с их вопросом в другие инстанции

Губернатор поручил ЦУР распространить в органах власти рекомендации, специально разработанные для повышения качества ответов на обращения граждан.

Павел Малков поручил ускорить завершение благоустройства Черезовских прудов в Рязани

Единственный объект, где работы еще продолжаются, — Черезовские пруды в Рязани.

Министром труда и соцзащиты Рязанской области назначен Андрей Кричинский

Губернатор подчеркнул, что назначение Кричинского основано на его профессиональных качествах и способности эффективно решать поставленные задачи.

Рязанская область в лидерах в национальном рейтинге регионов РФ по уровню развития кластеров

Результаты были озвучены в Уфе, где в эти дни проходит Российский промышленный форум и специализированные выставки «Машиностроение», «Металлообработка» и «Инновационный потенциал Уфы».

Павел Малков: Платформенная экономика успешно развивается

Губернатор Рязанской области Павел Малков в рамках участия в мероприятиях Дня платформенной экономики, которые прошли на площадке Национального центра «Россия» в Москве

В Рязанской области прошла церемония закрытия третьего семестра студенческих отрядов

В праздничной программе приняли участие более 250 человек – бойцы, командиры и комиссары студенческих отрядов, ветераны студотрядовского движения.

Скопин и Скопинский район объединят в один округ с 1 января 

На вчерашнем заседании районной Думы были приняты Устав округа и Положение о бюджетном процессе. 

Борис Ясинский поздравил рязанку Анну Фролову со 100-летним юбилеем

В 1990 году, после смерти мужа, Анна Яковлевна переехала к сыну в Рязань