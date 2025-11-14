Пятница, 14 ноября, 2025
Власть и политика

Павел Малков собрал подарки для юных пациентов в рамках акции «Коробка храбрости»

Алексей Самохин

Губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Малков принял участие во Всероссийской благотворительной акции «Коробка храбрости». Проект приурочен к Всемирному дню ребенка и проводится партией по всей стране.

Главная цель акции — поддержать детей, находящихся на длительном лечении или реабилитации в больницах. Для них собирают книги, игрушки, наборы для творчества, конструкторы, головоломки, настольные игры и канцелярские принадлежности. Все собранные подарки передадут медицинским учреждениям региона, а также больницам на новых территориях.

Пункты приёма работают в штабе общественной поддержки регионального отделения «Единой России», в администрациях, торговых центрах, на предприятиях. Они будут открыты до 2 декабря, участвовать может любой желающий.

Свой подарок юным пациентам Павел Малков положил в «Коробку храбрости», установленную в музее правительства региона. Он отметил, что подобные инициативы важны не только для детей, но и для всех, кто в них участвует.

«Дети с тяжелыми заболеваниями вынуждены проводить много времени в медицинских учреждениях. Наша задача — хотя бы немного облегчить им это время, подарить радость и внимание. „Коробка храбрости“ уже стала доброй традицией — она проводится тринадцатый раз по всей стране. Для меня участие в этой акции — не формальность, а личное обязательство», — подчеркнул Малков.

В Рязанской области к проекту уже присоединились представители органов власти, депутаты, сотрудники предприятий и учреждений социальной сферы, студенты и волонтёры. С каждым годом география акции расширяется, а количество участников растёт — ведь, как отмечают организаторы, творить добро можно просто и без повода.

Последние новости

Андрей Кашаев возглавил «Клуб директоров» 

Клуб, объединяющий директоров образовательных организаций, создан Фондом гуманитарных проектов по поручению президента России.

На заседании правительства Рязанской области обсудили меры поддержки граждан

Губернатор Павел Малков провел очередное заседание правительства Рязанской области,...

Анжелику Евдокимову утвердили на должность Уполномоченного по правам ребенка в Рязанской области

Кандидатура Евдокимовой согласована с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

Павел Малков: Развитие конкурентной среды – одна из приоритетных задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»

Обсуждение вопросов развития конкурентной среды в экономике состоялось совместно с членами рабочей группы «Конкуренция и развитие конкурентных процедур в экономике»

Екатерину Зимину назначили заместителем главы администрации Рязани

Екатерина Зимина приступила к работе в должности заместителя главы администрации города Рязани, курирующего социальную сферу.

В Рязани успешно прооперировали 51-летнего мужчину с инфарктом миокарда

Пациент обратился к кардиологу поликлиники ОКБ из-за болей в груди, которые усиливались в течение недели.

Павел Малков: недопустимо направлять людей с их вопросом в другие инстанции

Губернатор поручил ЦУР распространить в органах власти рекомендации, специально разработанные для повышения качества ответов на обращения граждан.

Павел Малков поручил ускорить завершение благоустройства Черезовских прудов в Рязани

Единственный объект, где работы еще продолжаются, — Черезовские пруды в Рязани.

Министром труда и соцзащиты Рязанской области назначен Андрей Кричинский

Губернатор подчеркнул, что назначение Кричинского основано на его профессиональных качествах и способности эффективно решать поставленные задачи.

Рязанская область в лидерах в национальном рейтинге регионов РФ по уровню развития кластеров

Результаты были озвучены в Уфе, где в эти дни проходит Российский промышленный форум и специализированные выставки «Машиностроение», «Металлообработка» и «Инновационный потенциал Уфы».

Павел Малков: Платформенная экономика успешно развивается

Губернатор Рязанской области Павел Малков в рамках участия в мероприятиях Дня платформенной экономики, которые прошли на площадке Национального центра «Россия» в Москве

В Рязанской области прошла церемония закрытия третьего семестра студенческих отрядов

В праздничной программе приняли участие более 250 человек – бойцы, командиры и комиссары студенческих отрядов, ветераны студотрядовского движения.

Рязанцы жалуются на отсутствие мобильного интернета. Вот, что ответили в Минцифры 

Жители Рязани массово жалуются в соцсетях на отсутствие в городе мобильного интернета. При этом люди обращают внимание на то, что в городе не объявлялась опасность атаки БПЛА. 

Скопин и Скопинский район объединят в один округ с 1 января 

На вчерашнем заседании районной Думы были приняты Устав округа и Положение о бюджетном процессе. 

Учёный из Рязани Пелагея Ананьева исследует безопасность лекарственных комбинаций

Её получают поддержку на федеральном уровне, но за строгими рамками науки скрывается человек, чья жизнь не умещается в лабораторные протоколы.