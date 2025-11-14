Павел Малков собрал подарки для юных пациентов в рамках акции «Коробка храбрости»

Губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Малков принял участие во Всероссийской благотворительной акции «Коробка храбрости». Проект приурочен к Всемирному дню ребенка и проводится партией по всей стране.

Главная цель акции — поддержать детей, находящихся на длительном лечении или реабилитации в больницах. Для них собирают книги, игрушки, наборы для творчества, конструкторы, головоломки, настольные игры и канцелярские принадлежности. Все собранные подарки передадут медицинским учреждениям региона, а также больницам на новых территориях.

Пункты приёма работают в штабе общественной поддержки регионального отделения «Единой России», в администрациях, торговых центрах, на предприятиях. Они будут открыты до 2 декабря, участвовать может любой желающий.

Свой подарок юным пациентам Павел Малков положил в «Коробку храбрости», установленную в музее правительства региона. Он отметил, что подобные инициативы важны не только для детей, но и для всех, кто в них участвует.

«Дети с тяжелыми заболеваниями вынуждены проводить много времени в медицинских учреждениях. Наша задача — хотя бы немного облегчить им это время, подарить радость и внимание. „Коробка храбрости“ уже стала доброй традицией — она проводится тринадцатый раз по всей стране. Для меня участие в этой акции — не формальность, а личное обязательство», — подчеркнул Малков.

В Рязанской области к проекту уже присоединились представители органов власти, депутаты, сотрудники предприятий и учреждений социальной сферы, студенты и волонтёры. С каждым годом география акции расширяется, а количество участников растёт — ведь, как отмечают организаторы, творить добро можно просто и без повода.