Павел Малков: Рязанская область получила «Золотой каток»

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин на Транспортной неделе вручил Рязанской области одну из главных наград в сфере дорожного хозяйства. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Павел Малков.

«Нашу работу по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отмечают уже второй год подряд. В 2025 году приводим в порядок 43 участка дорог общей протяжённостью 146 км. Большая часть работ уже завершена. Особое внимание – школьным маршрутам и въездным трассам», — написал глава региона

Павел Малков отметил начало строительства важнейшего для Рязани проекта — нового моста через Оку. Его поддержал Президент России Владимир Путин, финансирование выделил федеральный бюджет. Завершить работы планируется в 2029 году, одновременно с окончанием строительства ещё одного объекта — Южного обхода Рязани.

В Рязанской области продолжается внедрение интеллектуальной транспортной системы. По словам губернатора, на данный момент к ней уже подключили 303 видеокамеры и 104 детектора транспорта. Информация в режиме реального времени поступает в единый центр управления дорожным движением, автоматически анализируются и помогают оперативно реагировать на ситуацию на дорогах.