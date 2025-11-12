Пятница, 14 ноября, 2025
3.8 C
Рязань
Павел Малков: Развитие конкурентной среды – одна из приоритетных задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»

Анастасия Мериакри
Фото с сайта Правительства Рязанской области

Губернатор, председатель комиссии Госсовета Российской Федерации по направлению «Эффективная и конкурентная экономика» Павел Малков провел очередное заседание этой комиссии.

Обсуждение вопросов развития конкурентной среды в экономике состоялось совместно с членами рабочей группы «Конкуренция и развитие конкурентных процедур в экономике», которую возглавляет Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Павел Малков отметил: «Тема – одна из приоритетных в национальном проекте «Эффективная и конкурентная экономика». Важно создать условия для улучшения конкурентной среды на товарных рынках. И для этого нужна реальная оценка ее состояния и удовлетворенности бизнеса и граждан. Правительством РФ утвержден Национальный план развития конкуренции на 2026–2030 годы. Безусловно, необходимо грамотно реагировать на санкционные ограничения. Учитывать условия, связанные со структурной трансформацией экономики. Развитием технологических рынков с партнерами из дружественных стран и перестройкой логистики. Будем совместно работать дальше, в соответствии с Национальным планом».

Губернатор, председатель комиссии Госсовета РФ Павел Малков подчеркнул, что среди основных задач Национального плана – повышение эффективности компаний, управления государственной собственностью, снижение барьеров для бизнеса, пресечение картельных сговоров. В нем предусмотрены как системные мероприятия, так и решения в отдельных секторах экономики, в том числе АПК, информационные технологии и телекоммуникации, финансовые рынки, здравоохранение, транспорт, промышленность, торговля и туризм.

В ходе заседания шла речь о разработке проектов стандарта развития конкуренции в российских регионах и методике оценки ее уровня развития конкуренции на приоритетных товарных рынках. Обсуждались результаты мониторинга удовлетворенности предпринимателей конкурентной средой, меры по оптимизации закупок заказчиками, которые сейчас под санкциями. Кроме того, рассматривалась основная проблематика компаний с государственным участием, которые попали под санкционный пресс, вопросы урегулирования доступа к информации для сервисного обслуживания сложной техники, стимулирования развития субъектов МСП.

Предложения, которые озвучены в рамках заседания, будут объединены в протокольные поручения комиссии Госсовета по направлению «Эффективная и конкурентная экономика».

После совместного заседания уже в рамках рабочей группы «Конкуренция и развитие конкурентных процедур в экономике» были рассмотрены несколько дополнительных вопросов, которые непосредственно касаются специфики работы этого органа по направлению.

