Среда, 19 ноября, 2025
-0.8 C
Рязань
Все события Рязани и областиВласть и политика

Павел Малков: Проект Большого пешеходного маршрута представлен на дизайн-практикуме Мастерской управления «Сенеж»

Анастасия Мериакри
Фото: 7info

На базе Корпоративного университета Правительства Нижегородской области состоялся дизайн-практикум. Его участники апробировали новую технологию «Департамент дизайна», разработанную Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей».

«Департамент дизайна» – это комплексная технология Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», которая раскрывает особенности и преимущества создания профессиональных дизайн-команд на базе региональных и городских администраций. Технология была апробирована в рамках образовательной программы: с мая по июнь 427 дизайнеров и управленцев из 43 регионов России прошли онлайн-модуль, посвященный базовым принципам создания профессиональных дизайн-команд внутри региональных и муниципальных команд.

Состоявшийся дизайн-практикум стал заключительным этапом проекта – 11 команд из десяти регионов приехали уже со своими реальными задачами и проработали их под руководством экспертов Мастерской госдизайна «Сенежа». Команда Рязанской области представила проект большого маршрута «Рязань пешеходная», который создается по инициативе Губернатора Павла Малкова.

«17-километровый маршрут «Рязань пешеходная» – масштабный проект. Он объединит ключевые достопримечательности города. Постепенно формируем этот большой маршрут. Жители и гости региона уже смогли оценить восстановленную Рязанскую ВДНХ, Лыбедский бульвар, Дом молодежи и многое другое. В этом году начали проектирование набережной рек Оки и Трубежа, продолжим благоустройство Лыбедского бульвара и Рязанского кремля. Шаг за шагом приводим в порядок знаковые объекты и объединяем между собой пешеходными путями. Это большой вклад в развитие Рязани, в создание современного комфортного пространства в городе», – сказал Павел Малков.

В составе команд работали дизайнеры, менеджеры проектов и арт-директоры, а также ключевые управленцы: министры туризма, главы муниципалитетов и руководители профильных некоммерческих организаций, отвечающие за территориальное и инвестиционное развитие регионов. Таким образом, команды полностью соответствовали реальной структуре дизайн-подразделений. Руководитель формулировал стратегические цели, проектный менеджер обеспечивал соблюдение процессов и сроков, а дизайнеры создавали конкретные визуальные решения. Такой подход гарантирует, что итоговые проекты становятся не только креативными, но и эффективными с точки зрения поставленных задач.

Читайте также  Возгорание произошло на рязанском предприятии из-за ночной атаки БПЛА

По словам советника главы региона Екатерины Шубы, в рамках «Департамента дизайна» удалось познакомиться с успешным опытом специалистов, которые уже зарекомендовали себя в области брендинга и визуальной айдентики. Использование этих практических наработок будет полезно в работе по развитию региона и реализации проекта по созданию большого маршрута «Рязань пешеходная».

«На федеральном уровне сейчас создан Совет при Национальном центре «Россия» по разработке и продвижению нового российского стиля в общественном пространстве – стратегическая инициатива, реализуемая по указанию Президента РФ. Ключевая цель – сформировать современную визуальную систему, которая творчески переосмысливает богатое культурное наследие России и формирует единый визуально-смысловой код для всей страны. Сегодня мы переходим от разрозненных решений к целостной дизайн-системе. Для регионов новый российский стиль станет «каркасом» для развития: их уникальная идентичность, органично встроенная в общую систему, превратится в ключевое конкурентное преимущество», – отметил заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Алексей Жарич.

Руководитель Мастерской госдизайна Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Вячеслав Правдзинский добавил: «Программа семинара была построена по принципу «максимум практики». Участники не только получили теоретическую базу от ведущих экспертов в сфере дизайна для государства, но и сразу же смогли применить эти знания, работая над реальными проектами для своих регионов. При этом у каждой команды есть опытный наставник из дизайн-отрасли, что позволяет качественно улучшить проект. Также механика практикума позволила командам отработать процессы взаимодействия внутри команд – от правильной постановки задачи до технических аспектов воплощения».

Читайте также  Павел Малков вручил семье Героя РФ Дмитрия Абузьярова медаль «Золотая звезда»

Свои проектные концепции команды защитили перед экспертным жюри и уже в ближайшее время смогут представить руководству своих регионов. Успешная апробация технологии «Департамент дизайна» позволит масштабировать опыт по созданию дизайн-команд во всех субъектах России.

Павел Малков: Проект Большого пешеходного маршрута представлен на дизайн-практикуме Мастерской управления «Сенеж»
Павел Малков: Проект Большого пешеходного маршрута представлен на дизайн-практикуме Мастерской управления «Сенеж»
Павел Малков: Проект Большого пешеходного маршрута представлен на дизайн-практикуме Мастерской управления «Сенеж»

Самые читаемые материалы

Новости России

Сразу пять «Искандеров» прилетели по таинственной цели ВСУ

На этот раз российские военные сосредоточили огонь на нескольких конкретных целях, проявив необычную для таких атак сфокусированность
Кино и ТВ

Психолог назвала истинную причину, почему Волочкова покинула шоу «Звезды под капельницей»

Очередная попытка Анастасии Волочковой закрепиться в формате реалити-шоу закончилась предсказуемо — скандалом и досрочным уходом.
Новости России

Сын пропавшей семьи Усольцевых шокировал признанием: «Я знаю, что они живы»

По словам Даниила, сомнений у него нет: он полностью уверен, что семья Усольцевых сейчас не находится на Кутурчинском Белогорье
Главные новости

Военэксперт Василий Дандыкин: у атаковавшего Рязань шара могло быть до 50 кг взрывчатки

Дандыкин подчеркнул, что такие атаки могут быть направлены на оценку работы российской системы противовоздушной обороны.
Новости России

Пьяный офицер украинской разведки помог уничтожить 5 танков Abrams

Ранее Лебедев рассказывал о результатах ночного удара в харьковском городе Берестин. Там было уничтожено до пяти танков Abrams и 20 военнослужащих ВСУ. Теперь стали известны детали
Читайте также

Павел Малков обсудил возрождение усадебного комплекса Фон-Дервиза и конного завода в Старожиловском районе

Власть и политика

Игорь Щеголев и Артём Бранов посетили агропромышленное предприятие в Рыбновском районе

Власть и политика

Павел Малков: Год 930-летия Рязани завершаем большим зимним праздником

Власть и политика

Павел Малков: За месяц в Рязанской области высадили более 18 тысяч саженцев

Власть и политика

В Рязани обсудили реализацию нацпроектов в 2025 году

Администрация

Павел Малков: в Рязани запущен проект «Ателье адаптивной одежды»

Армия и СВО