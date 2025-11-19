Павел Малков: Проект Большого пешеходного маршрута представлен на дизайн-практикуме Мастерской управления «Сенеж»

На базе Корпоративного университета Правительства Нижегородской области состоялся дизайн-практикум. Его участники апробировали новую технологию «Департамент дизайна», разработанную Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей».

«Департамент дизайна» – это комплексная технология Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», которая раскрывает особенности и преимущества создания профессиональных дизайн-команд на базе региональных и городских администраций. Технология была апробирована в рамках образовательной программы: с мая по июнь 427 дизайнеров и управленцев из 43 регионов России прошли онлайн-модуль, посвященный базовым принципам создания профессиональных дизайн-команд внутри региональных и муниципальных команд.

Состоявшийся дизайн-практикум стал заключительным этапом проекта – 11 команд из десяти регионов приехали уже со своими реальными задачами и проработали их под руководством экспертов Мастерской госдизайна «Сенежа». Команда Рязанской области представила проект большого маршрута «Рязань пешеходная», который создается по инициативе Губернатора Павла Малкова.

«17-километровый маршрут «Рязань пешеходная» – масштабный проект. Он объединит ключевые достопримечательности города. Постепенно формируем этот большой маршрут. Жители и гости региона уже смогли оценить восстановленную Рязанскую ВДНХ, Лыбедский бульвар, Дом молодежи и многое другое. В этом году начали проектирование набережной рек Оки и Трубежа, продолжим благоустройство Лыбедского бульвара и Рязанского кремля. Шаг за шагом приводим в порядок знаковые объекты и объединяем между собой пешеходными путями. Это большой вклад в развитие Рязани, в создание современного комфортного пространства в городе», – сказал Павел Малков.

В составе команд работали дизайнеры, менеджеры проектов и арт-директоры, а также ключевые управленцы: министры туризма, главы муниципалитетов и руководители профильных некоммерческих организаций, отвечающие за территориальное и инвестиционное развитие регионов. Таким образом, команды полностью соответствовали реальной структуре дизайн-подразделений. Руководитель формулировал стратегические цели, проектный менеджер обеспечивал соблюдение процессов и сроков, а дизайнеры создавали конкретные визуальные решения. Такой подход гарантирует, что итоговые проекты становятся не только креативными, но и эффективными с точки зрения поставленных задач.

По словам советника главы региона Екатерины Шубы, в рамках «Департамента дизайна» удалось познакомиться с успешным опытом специалистов, которые уже зарекомендовали себя в области брендинга и визуальной айдентики. Использование этих практических наработок будет полезно в работе по развитию региона и реализации проекта по созданию большого маршрута «Рязань пешеходная».

«На федеральном уровне сейчас создан Совет при Национальном центре «Россия» по разработке и продвижению нового российского стиля в общественном пространстве – стратегическая инициатива, реализуемая по указанию Президента РФ. Ключевая цель – сформировать современную визуальную систему, которая творчески переосмысливает богатое культурное наследие России и формирует единый визуально-смысловой код для всей страны. Сегодня мы переходим от разрозненных решений к целостной дизайн-системе. Для регионов новый российский стиль станет «каркасом» для развития: их уникальная идентичность, органично встроенная в общую систему, превратится в ключевое конкурентное преимущество», – отметил заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Алексей Жарич.

Руководитель Мастерской госдизайна Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Вячеслав Правдзинский добавил: «Программа семинара была построена по принципу «максимум практики». Участники не только получили теоретическую базу от ведущих экспертов в сфере дизайна для государства, но и сразу же смогли применить эти знания, работая над реальными проектами для своих регионов. При этом у каждой команды есть опытный наставник из дизайн-отрасли, что позволяет качественно улучшить проект. Также механика практикума позволила командам отработать процессы взаимодействия внутри команд – от правильной постановки задачи до технических аспектов воплощения».

Свои проектные концепции команды защитили перед экспертным жюри и уже в ближайшее время смогут представить руководству своих регионов. Успешная апробация технологии «Департамент дизайна» позволит масштабировать опыт по созданию дизайн-команд во всех субъектах России.