Павел Малков поручил ускорить завершение благоустройства Черезовских прудов в Рязани

Губернатор Рязанской области Павел Малков на заседании Правительства региона 12 ноября рассказал о ходе работ по обновлению и благоустройству общественных пространств в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Он отметил, что все проекты благоустройства находятся под контролем, и некоторые из них уже завершены.

В поселке Побединка Скопинского района появилась новая площадка для мини-футбола. В Спас-Клепиках благоустроили пешеходную зону на улице Комсомольской, а в Старожилове работы провели в центре поселка. В Скопине завершили проект «Гончарная сказка», который включал масштабную реконструкцию центральной городской территории.

«Продолжаем благоустройство городов и населенных пунктов региона в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» обновляем общественные территории, которые выбирают сами рязанцы. В этом году работа идет в 18 муниципальных образованиях. Многие реализованные проекты благоустройства я видел. Например, территорию на улице Советской в Касимове, на которую несколько лет назад нельзя было без слез взглянуть.», — подчеркнул Малков.

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» Рязанская область участвует в двух федеральных проектах: «Формирование комфортной городской среды» и Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. Министр ТЭК и ЖКХ Рязанской области Артем Уворвихвост сообщил, что на данный момент завершены работы на 42 общественных территориях в рамках федерального проекта. Единственный объект, где работы еще продолжаются, — Черезовские пруды в Рязани. Подрядчик неоднократно нарушал сроки выполнения работ, и сейчас Министерство ТЭК и ЖКХ региона вместе с администрацией города решают возникшие проблемы. Планируемая дата завершения работ — 1 декабря.

Малков поручил ускорить завершение благоустройства Черезовских прудов, подчеркнув, что такие проекты должны выполняться качественно и с соблюдением всех обязательств перед жителями.

«Прежде всего, это обязательства перед жителями. Мало кого волнует, что там недобросовестный подрядчик. Всем нужен результат», – добавил глава региона.

В рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в текущем году в Рязанской области реализованы проекты в трех муниципальных образованиях: городах Скопин, Кораблино и Спасск-Рязанский. Жители уже могут пользоваться обновленными общественными пространствами.