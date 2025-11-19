Павел Малков обсудил возрождение усадебного комплекса Фон-Дервиза и конного завода в Старожиловском районе

Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил Промышленно-усадебный комплекс Фон-Дервиза в Старожиловском районе, который является объектом культурного наследия.

Губернатор Павел Малков вместе с сенатором РФ, представителем от исполнительного органа власти Рязанской области в Совете Федерации России Сергеем Аноприенко осмотрели территорию комплекса, в том числе здания Старожиловского конного завода, а также музей, где представлены достижения выращенных на заводе лошадей, которые неоднократно становились победителями соревнований и выставок международного класса. Конезавод единственный в стране занимается разведением лошадей русской верховой породы.

Глава региона обсудил вопросы дальнейшего возрождения усадебного комплекса и конного завода, планы по сохранению и популяризации русской верховой породы лошадей. Речь также шла о повышении туристической привлекательности муниципалитета в целом. В обсуждении приняли участие заместитель Председателя Правительства региона Александр Шаститко, начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области Михаил Дорофеев, глава администрации Старожиловского района Владимир Рыжков, директор ООО «Старожиловский конный завод» Владимир Демин.

Павел Малков подчеркнул, что этот комплекс – архитектурный шедевр и одно из главных украшений Рязанской области с богатой историей и, к сожалению, печальным настоящим. Конезавод разрушается, а русская верховая порода лошадей находится на грани исчезновения.

«Ранее комплекс был в федеральной собственности, и мы не могли заниматься его восстановлением. Сейчас объект передается на баланс Рязанской области, и у нас появляется возможность начать работу, – сказал Губернатор. – Конезавод – это объект культурного наследия. Любые работы требуют прохождения множества согласований и серьезных финансовых вложений. Осмотрели здания: повреждена кровля, есть следы обвалов и пожаров. Начнем с подготовки проектов противоаварийных работ и поэтапного ремонта самых проблемных участков. Главное – прекратить разрушение и вернуть жизнь в комплекс. Планируем в ближайшее время вернуть сюда русскую верховую породу, которая пока размещена в соседних постройках советского периода. Это станет первым шагом к возрождению всего объекта. Бюджет региона непростой, но постепенно будем выделять средства. И параллельно будем искать инвесторов для развития территории».