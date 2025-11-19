Среда, 19 ноября, 2025
-0.8 C
Рязань
Все события Рязани и областиВласть и политика

Павел Малков обсудил возрождение усадебного комплекса Фон-Дервиза и конного завода в Старожиловском районе

Анастасия Мериакри

Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил Промышленно-усадебный комплекс Фон-Дервиза в Старожиловском районе, который является объектом культурного наследия.

Губернатор Павел Малков вместе с сенатором РФ, представителем от исполнительного органа власти Рязанской области в Совете Федерации России Сергеем Аноприенко осмотрели территорию комплекса, в том числе здания Старожиловского конного завода, а также музей, где представлены достижения выращенных на заводе лошадей, которые неоднократно становились победителями соревнований и выставок международного класса. Конезавод единственный в стране занимается разведением лошадей русской верховой породы.

Глава региона обсудил вопросы дальнейшего возрождения усадебного комплекса и конного завода, планы по сохранению и популяризации русской верховой породы лошадей. Речь также шла о повышении туристической привлекательности муниципалитета в целом. В обсуждении приняли участие заместитель Председателя Правительства региона Александр Шаститко, начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области Михаил Дорофеев, глава администрации Старожиловского района Владимир Рыжков, директор ООО «Старожиловский конный завод» Владимир Демин.

Павел Малков подчеркнул, что этот комплекс – архитектурный шедевр и одно из главных украшений Рязанской области с богатой историей и, к сожалению, печальным настоящим. Конезавод разрушается, а русская верховая порода лошадей находится на грани исчезновения.

Читайте также  Рязанский Избирком рассказал о главных событиях недели с 10 по 14 ноября 2025

«Ранее комплекс был в федеральной собственности, и мы не могли заниматься его восстановлением. Сейчас объект передается на баланс Рязанской области, и у нас появляется возможность начать работу, – сказал Губернатор. – Конезавод – это объект культурного наследия. Любые работы требуют прохождения множества согласований и серьезных финансовых вложений. Осмотрели здания: повреждена кровля, есть следы обвалов и пожаров. Начнем с подготовки проектов противоаварийных работ и поэтапного ремонта самых проблемных участков. Главное – прекратить разрушение и вернуть жизнь в комплекс. Планируем в ближайшее время вернуть сюда русскую верховую породу, которая пока размещена в соседних постройках советского периода. Это станет первым шагом к возрождению всего объекта. Бюджет региона непростой, но постепенно будем выделять средства. И параллельно будем искать инвесторов для развития территории».

Павел Малков обсудил возрождение усадебного комплекса Фон-Дервиза и конного завода в Старожиловском районе
Павел Малков обсудил возрождение усадебного комплекса Фон-Дервиза и конного завода в Старожиловском районе
Павел Малков обсудил возрождение усадебного комплекса Фон-Дервиза и конного завода в Старожиловском районе

Самые читаемые материалы

Новости России

Сразу пять «Искандеров» прилетели по таинственной цели ВСУ

На этот раз российские военные сосредоточили огонь на нескольких конкретных целях, проявив необычную для таких атак сфокусированность
Кино и ТВ

Психолог назвала истинную причину, почему Волочкова покинула шоу «Звезды под капельницей»

Очередная попытка Анастасии Волочковой закрепиться в формате реалити-шоу закончилась предсказуемо — скандалом и досрочным уходом.
Новости России

Сын пропавшей семьи Усольцевых шокировал признанием: «Я знаю, что они живы»

По словам Даниила, сомнений у него нет: он полностью уверен, что семья Усольцевых сейчас не находится на Кутурчинском Белогорье
Главные новости

Военэксперт Василий Дандыкин: у атаковавшего Рязань шара могло быть до 50 кг взрывчатки

Дандыкин подчеркнул, что такие атаки могут быть направлены на оценку работы российской системы противовоздушной обороны.
Новости России

Пьяный офицер украинской разведки помог уничтожить 5 танков Abrams

Ранее Лебедев рассказывал о результатах ночного удара в харьковском городе Берестин. Там было уничтожено до пяти танков Abrams и 20 военнослужащих ВСУ. Теперь стали известны детали
Читайте также

Павел Малков: Проект Большого пешеходного маршрута представлен на дизайн-практикуме Мастерской управления «Сенеж»

Власть и политика

Игорь Щеголев и Артём Бранов посетили агропромышленное предприятие в Рыбновском районе

Власть и политика

Павел Малков: Год 930-летия Рязани завершаем большим зимним праздником

Власть и политика

Павел Малков: За месяц в Рязанской области высадили более 18 тысяч саженцев

Власть и политика

В Рязани обсудили реализацию нацпроектов в 2025 году

Администрация

Павел Малков: в Рязани запущен проект «Ателье адаптивной одежды»

Армия и СВО