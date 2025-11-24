Новогодняя столица-2026
Павел Малков назвал сроки строительства ледового дворца в Скопинском районе

Анастасия Мериакри

Губернатор Рязанской области Павел Малков провёл личный приём граждан в Приёмной Президента РФ, где рассмотрел несколько обращений. В мероприятии участвовали руководители региональных министерств и ведомств.

Жители региона обратились к губернатору с вопросами о расширении мер социальной поддержки, развитии инфраструктуры для реабилитации детей с инвалидностью, строительстве спортивных объектов и ремонте автодорог.

Жительница Захаровского района Елена Карпейчик обратилась с просьбой о ремонте железобетонного моста у села Байдики. Этот мост является кратчайшим маршрутом до райцентра и активно используется для школьных перевозок. По поручению Павла Малкова, план капитального ремонта моста будет утвержден на 2026 год. Все элементы моста будут заменены. Работы начнутся весной.

Сергей Калмыков из Скопинского района поинтересовался сроками строительства ледового дворца в муниципалитете. Новый спортивный объект будет возведен в селе Вослебово, и работы уже начались согласно графику. Завершение строительства запланировано на конец 2026 года. Ледовый дворец будет включать ледовую арену на 200 мест и тренажерный зал.

«Площадок для занятий хоккеем в районе недостаточно. Будем исправлять ситуацию. Каток будет работать для хоккеистов и фигуристов не только из Скопинского района, но и соседних. У нас в целом серьезные планы по развитию хоккея в регионе», – подчеркнул Павел Малков.

