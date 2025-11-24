Новогодняя столица-2026
Понедельник, 24 ноября, 2025
Рязань
Материнский капитал в Рязанской области с 1 января будет проиндексирован — Павел Малков

Анастасия Мериакри
Губернатор Рязанской области Павел Малков провел прием граждан в Приемной Президента Российской Федерации, где рассмотрел ряд обращений. На встрече присутствовали руководители региональных министерств и ведомств.

Жители области обращались к главе региона с вопросами, ряд которых касался развития инфраструктуры для реабилитации детей с инвалидностью. Так, Марина Зайцева из Рязани подняла проблему улучшения условий для оказания помощи детям.

В настоящее время специализированная помощь предоставляется в многопрофильных центрах «Сосновый бор» и «Дом ребенка». Однако в отделении для детей с ограниченными возможностями здоровья устаревшее оборудование и отсутствует доступная среда.

Павел Малков отметил: «Мы уже работаем над этим: до конца года откроем обновленное отделение для детей с поражением нервной системы и опорно-двигательного аппарата на улице Новоселов, 33А. Площадь увеличится почти втрое, создаем полноценную доступную среду и устанавливаем новое оборудование. В декабре обязательно приеду лично – посмотрю, что получилось и что еще нужно улучшить».

Глава региона поручил заместителю Председателя Правительства и министру здравоохранения Рязанской области Александру Пшенникову контролировать работу учреждения, организовать удобную парковку и пешеходные маршруты у здания.

Многодетная мать из Рязани Ольга Вилкова обратилась с просьбой об увеличении регионального материнского капитала в зависимости от количества детей. Павел Малков поручил министру труда и социальной защиты населения Андрею Кричинскому подготовить соответствующие нормативно-правовые акты.

«Сейчас при рождении третьего и четвертого ребенка выплачиваем 89,7 тыс. рублей, а с 1 января сумма будет проиндексирована – около 94 тыс. рублей. Для семей с пятью и более детьми размер выплаты – 120 тыс. рублей», – подчеркнул губернатор.

