Дождь, снег и гололед прогнозируют ученые в Рязанской области на следующей неделе

В ночь на воскресенье, с 22 на 23 ноября, Рязанская область окажется под влиянием очередного холодного антициклона, что приведет к понижению температуры до 0…+3 градусов. Утром антициклон начнет смещаться на северо-восток и затронет север региона, где возможны слабые заморозки. Такой прогноз дает руководитель лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина Сергей Тобратов.

Сергей Тобратов отметил, что после этого в область придут фронтальные зоны нового циклона, что вернет ненастную погоду. Ожидаются смешанные осадки, преимущественно дождь. Снег и гололед, вероятно, затронут северо-западные районы, включая Подмосковье и Верхнюю Волгу.

Начало следующей недели, 24 ноября, принесет потепление до +8…+9 градусов благодаря теплому сектору циклона. Во вторник снова похолодает из-за холодного сектора того же циклона. С 26 по 27 ноября регион ожидает новый приток тепла, связанный с теплым краем антициклона, который будет уходить на восток. Затем последует теплый сектор следующего циклона. В пятницу, 28 ноября, после прохождения дождевого фронта, температура снова понизится до -3…-5 градусов.

Пока значительных снегопадов не предвидится из-за высокой циклонической активности. Ученый предполагает вероятность похолоданий в конце ноября – начале декабря, хотя текущие прогнозы этого не подтверждают. Ожидается продолжение циклонической активности и в следующем месяце.