Дождь сменится снегом в выходные в Рязанской области

Анастасия Мериакри
Фото: Изображение от marymarkevich на Freepik

Вторая половина ноября в Рязанской области обещает быть значительно холоднее первой, и есть вероятность резкого перехода к более холодным погодным условиям. Этот переход ожидается в предстоящие выходные, 15-16 ноября, то есть в середине месяца. Об этом сообщил Сергей Тобратов, руководитель лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина.

До выходных прогнозируется высокая циклоническая активность на фоне повышенных для ноября температур — от 3 до 9 градусов выше нормы. В четверг и пятницу, 13 и 14 ноября, Рязанская область окажется в теплом секторе обширного циклона с центром над Баренцевым морем. Погода действительно потеплеет: ночью и днем температура поднимется до +6…+8 градусов, будет облачно, без существенных осадков. Однако это потепление будет сопровождаться сильным ветром, что свидетельствует о значительных контрастах давления между севером и югом Русской равнины, а также о скором изменении погодных условий.

В ночь на субботу, 15 ноября, к Рязанской области приблизится холодный фронт баренцевоморского циклона, что приведет к обложным дождям, которые будут идти весь день. Суббота станет самым дождливым днем недели. В тылу фронта придет холодная воздушная масса, и вечером в субботу дождь сменится мокрым снегом, а затем может пойти и настоящий снег. В основном это затронет соседние регионы Нижегородской области, а также Тулу, Калугу и Подмосковье. В Рязанской области снега будет меньше, но местами может образоваться тонкий, эфемерный снежный покров, который продержится около суток.

В ночь на воскресенье ожидается сильный заморозок, а сам воскресный день, 16 ноября, станет первым днем этой осени с отрицательными среднесуточными температурами. Днем температура будет около 0 градусов, ночью — от -2 до -5 градусов. При этом давление возрастет, в облаках появятся разрывы — на короткое время придет северо-атлантический антициклон, что принесет небольшой перерыв в череде ненастных циклонов.

«До сих пор не вполне ясно, как быстро будет продвигаться холодный фронт и насколько активной будет холодная воздушная масса. От этого зависит, насколько много в Центре России выпадет снега – детали пока еще не ясны и уточняются», — комментирует Сергей Тобратов.

На следующей неделе ожидается значительная температурная нестабильность в диапазоне от -5 до +11 градусов. Холодная погода не задержится надолго. Уже в понедельник, 17 ноября, потеплеет, и выпавший снег растает. В ночь на среду, 19 ноября, снова похолодает, вероятно, со снегопадом.

К выходным ожидается новое потепление, а в воскресенье, 23 ноября, придет новый поток холода, еще более значимый, чем неделей ранее.

