Суббота, 22 ноября, 2025
4.6 C
Рязань
Все события Рязани и областиМедицина

Врачи удалили миндалины пациенту с хронической ангиной в Рязани

Анастасия Мериакри

В Рязани удалили миндалины пациенту с хронической ангиной. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения области.

В лор-отделение областной клинической больницы имени Н.А. Семашко поступил пациент с длительной историей хронического тонзиллита. Он жаловался на частые ангины, боль при глотании, неприятный запах изо рта, субфебрильную температуру и выраженную усталость. Обострения возникали по несколько раз в год, а периоды ремиссии становились всё короче.

Хронический тонзиллит является одним из самых распространённых заболеваний верхних дыхательных путей. Однако при длительном течении он перестаёт быть просто воспалением и становится источником серьёзных системных проблем. Постоянные обострения, рубцовые изменения, гнойные пробки и распространение инфекции на соседние ткани создают устойчивый очаг инфекции, который оказывает негативное влияние не только на горло, но и на сердечно-сосудистую систему, суставы и почки.

В связи с выраженным течением заболевания и неэффективностью консервативного лечения пациенту была рекомендована хирургическая операция — двусторонняя тонзиллэктомия. Операция прошла успешно под контролем опытной бригады отоларингологов и без осложнений. Ранний послеоперационный период протекал благоприятно.

Читайте также  В ОКБ спасли рязанку с запущенным инфарктом

Этот случай наглядно демонстрирует, что хронический тонзиллит не является безобидным заболеванием. Это серьёзное состояние, которое может привести к тяжёлым осложнениям. Своевременное обращение к врачу и комплексное обследование помогают предотвратить риски и улучшить качество жизни пациента.

Другие материалы рубрики

Трёхлетнего ребёнка, проглотившего магнитный браслет, спасли рязанские хирурги

УЗИ-аппарат с функцией внутрисердечного исследования появился в Рязанском кардиодиспансере

Костные разрастания стали причиной снижения слуха у рязанца

В БСМП за неделю обратились 550 рязанцев

Пациентку с «невидимым» раком первой стадии спасли в Рязанской ОКБ

Новые медицинские центры откроются в Рязанской области до конца 2025 года

Самые читаемые материалы

Новости России

Игры закончились: Россия готовит для Украины «Зимний шторм»

«Такие вещи просто так не показывают. Это не случайно. Это наша земля, и мы её освободим»
Медицина

Пациентку с «невидимым» раком первой стадии спасли в Рязанской ОКБ

Женщина, родившаяся в 1973 году, не посещала врачей с 2023 года.
Общество

В центре Рязани начали строить новый жилой комплекс 

Проект предусматривает котельную на крыше дома, двухуровневый подземный паркинг с выходом к квартирам, закрытую территорию. Также построят 25-метровый бассейн и фитнес-центр. 
Новости России

SHOT: взрывы прогремели над Саратовом и Энгельсом 

Местные жители сообщили, что слышали около 16 хлопков, также люди видели вспышки.
Происшествия

Обломки вражеских беспилотников упали в нескольких районах Рязани

Серьёзных повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. По предварительным данным, люди не пострадали. 