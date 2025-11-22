Врачи удалили миндалины пациенту с хронической ангиной в Рязани

В Рязани удалили миндалины пациенту с хронической ангиной. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения области.

В лор-отделение областной клинической больницы имени Н.А. Семашко поступил пациент с длительной историей хронического тонзиллита. Он жаловался на частые ангины, боль при глотании, неприятный запах изо рта, субфебрильную температуру и выраженную усталость. Обострения возникали по несколько раз в год, а периоды ремиссии становились всё короче.

Хронический тонзиллит является одним из самых распространённых заболеваний верхних дыхательных путей. Однако при длительном течении он перестаёт быть просто воспалением и становится источником серьёзных системных проблем. Постоянные обострения, рубцовые изменения, гнойные пробки и распространение инфекции на соседние ткани создают устойчивый очаг инфекции, который оказывает негативное влияние не только на горло, но и на сердечно-сосудистую систему, суставы и почки.

В связи с выраженным течением заболевания и неэффективностью консервативного лечения пациенту была рекомендована хирургическая операция — двусторонняя тонзиллэктомия. Операция прошла успешно под контролем опытной бригады отоларингологов и без осложнений. Ранний послеоперационный период протекал благоприятно.

Этот случай наглядно демонстрирует, что хронический тонзиллит не является безобидным заболеванием. Это серьёзное состояние, которое может привести к тяжёлым осложнениям. Своевременное обращение к врачу и комплексное обследование помогают предотвратить риски и улучшить качество жизни пациента.