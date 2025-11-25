Рост заболеваемости ОРВИ за неделю составил 15% в Рязанской области

В Рязанской области с 17 по 23 ноября 2025 года было зарегистрировано 5 147 случаев заболевания ОРВИ, что на 15,2% больше по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Большая часть заболевших (74,9%) зарегистрирована в Рязани. Среди выявленных вирусов присутствуют как вирусы гриппа, так и вирусы негриппозной этиологии. Также зафиксировано 19 случаев COVID-19.

В области зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ, достигший 5 147 случаев, что на 15,2% больше по сравнению с предыдущей неделей. Охват вакцинацией против гриппа составляет 42,2%. Среди детей план вакцинации выполнен на 97,8%, а среди взрослых — на 71,4%.

Управление подчеркивает важность вакцинации как эффективного способа защиты от гриппа и рекомендует соблюдать меры профилактики:

Соблюдайте гигиену рук

Используйте маску в общественных местах

Проветривайте помещения

Избегайте контакта с больными

Ведите здоровый образ жизни

При появлении первых симптомов ОРВИ оставайтесь дома и обратитесь к врачу.