Новые медицинские центры откроются в Рязанской области до конца 2025 года

Губернатор Рязанской области Павел Малков объявил о развитии новых направлений медицинской помощи.

До конца года в Рязани будут открыты центры диспансеризации, амбулаторного диализа, рефракционной хирургии, а также центр для лечения детей с церебральным параличом и другими неврологическими заболеваниями. Строительные работы в основном завершены, и сейчас ведется оснащение центров необходимым оборудованием, а также дополнительное обучение медицинского персонала.

Малков также подчеркнул важность развития системы перинатальной помощи. В районах области расширяется сеть женских консультаций. До конца 2025 года планируется открыть новые консультации в Михайлове, Рыбном, Новомичуринске и Шилово.