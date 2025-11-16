Воскресенье, 16 ноября, 2025
Лося на фоне первого снега сфотографировали в Окском заповеднике

Анастасия Мериакри
Фото: Окский заповедник

В Окском заповеднике запечатлели лося на фоне свежевыпавшего снега. Фотографию разместили в социальных сетях учреждения. Снимок был сделан 16 ноября утром.

«В Окском заповеднике первый морозный день. Лось бредёт по первому снегу и думает о том, что рога уже пора сбрасывать», — поясняют специалисты заповедника.

Лоси — это жвачные животные. Они способны извлекать питательные вещества из грубых кормов, однако этот процесс требует значительных усилий. В частности, лоси жуют жвачку — комок отрыгнутой пищи.

Кстати, по данным учетов за 2024 год, в заповеднике насчитывается около 300 лосей, что соответствует численности 2023 года. Это означает, что волки, охотясь на лосей, регулируют рост популяции, но не сокращают ее численность. Ждем данных за 2025 год.

