Зарубин выяснил, кому Путин дал пять в Большом театре

Президент Владимир Путин во время посещения Большого театра вместе с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым дал пять дирижеру Валерию Гергиеву, сообщил журналист Павел Зарубин в телеграм-канале .

Эпизод произошел 12 ноября, когда главы государств смотрели концерт мастеров искусств Казахстана в Царской ложе. В разгар выступления Путин и неизвестный ударили по рукам.

Зарубин выяснил, что собеседником президента был гендиректор Большого театра.

«Да, это был я. Мы действительно почувствовали, что вот такой общий дух объединял сегодня всех нас», — сказал Гергиев.

Государственный визит Токаева в Россию состоялся 11-12 ноября. Вместе с президентами в Царской ложе были министры культуры России и Казахстана Ольга Любимова и Аида Балаева.