В Москве муж попался на измене из-за команды голосового помощника

Житель Москвы попался на измене из-за команды голосового помощника, которую случайно услышала его жена, пишет Baza .

Мужчина заявил супруге, что отправился в командировку в Торжок. Там он на самом деле пошел к любовнице. Во время интимной встречи он попросил голосовой помощник включить на телефоне «музыку для секса»

«К несчастью, у него дома предательская колонка громко продублировала команду и разбудила жену», — говорится в публикации.

В итоге супруг рассказал, что никакой командировки не было, и он ездил в Тверскую область ради измены. Девушка сразу же подала на развод.

Выяснилось, что она проснулась ночью от трека в жанре «18+».