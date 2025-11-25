Эксперт рассказал, на что Россия не жалеет «Кинжалы» и «Калибры»

Российские войска в последнее время наносят массированные удары чаще в два этапа — глубокой ночью и утром. Очередная серия взрывов прогремела в Киеве и области сегодня примерно в 8:40 утра, подтверждая эту схему. Военный обозреватель Влад Шлепченко объяснил, что стоит за этой тактикой и почему целями становятся конкретные объекты.

В центре внимания российской армии остается энергетическая инфраструктура. Характер применяемого вооружения — гиперзвуковые комплексы «Кинжал» и баллистические ракеты — прямо указывает на тип целей. По словам экспертов, такое оружие используют либо для «вскрытия» систем ПВО, либо для поражения особо укрепленных, «твёрдых» объектов.

Удар по самому дорогому

Как отмечает Шлепченко, «Искандеры» идеально подходят для разрушения машинных залов электростанций. Это здания с мощными железобетонными стенами, внутри которых находится критически важное оборудование.

«Смысл не только в том, чтобы пробить стены, но и уничтожить механическую часть. Турбины и генераторы — это штучный товар, который производится исключительно под заказ. На международном рынке его невозможно просто взять и купить ни за какие деньги», — поясняет обозреватель.

Цикл производства таких агрегатов может достигать двух лет. Поэтому тратить дорогие высокоточные ракеты на такие цели экономически и стратегически оправдано: уничтоженное оборудование выводит станцию из строя на годы.

Охота «Кинжалами»

Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» используются для точечной ликвидации «особо ценных активов». Чаще всего речь идет о дорогостоящих комплексах противовоздушной обороны, которые противник пытается спрятать.

Кроме того, целями могут стать подземные командные пункты, укрепленные штабы или скрытые производственные линии, выпускающие важную военную продукцию. «Очевидно, что целей накопилось немало, и сил на их нейтрализацию наша сторона не жалеет», — резюмировал эксперт.