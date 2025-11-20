Футболист Александр Кокорин проехал через «зебру» на улице Куусинена в Москве, когда две женщины находились почти на середине дороги. Камера зафиксировала, что водитель BMW с номерами «ВОР» нажал на тормоз, но не остановился и продолжил движение. За нарушение Кокорину выписали штраф 1500 рублей.​ Об этом пишет «Газета.ру».

За последний месяц, по данным СМИ, на счёт футболиста выписано 38 штрафов на общую сумму около 50 тысяч рублей. Один из эпизодов — превышение скорости до 200 км/ч на трассе в Ростовской области. За всё время владения правами Кокорин накопил 1549 штрафов почти на 1,7 миллиона рублей.​

В октябре стало известно, что Кокорин ездит на BMW M5 и Porsche с номерами «ВОР» и «ХАМ». Полгода спортсмен передвигался без полиса ОСАГО — страховку продлил лишь после появления этой информации в СМИ.​

Мнение эксперта: «Судьба Ефремова повторится»

Адвокат по уголовным делам Максим Сильвестри заявил «Газете.Ru», что Кокорин относится к категории людей, продолжающих нарушать закон после выхода из тюрьмы. Эксперт убеждён: штраф не соответствует тяжести проступка, а ситуация могла закончиться трагедией, как в случае с актёром Михаилом Ефремовым.​

«Есть категория людей, которые после уголовной ответственности полностью меняют поведение. А есть другая — продолжают преступное. Данный штраф не соответствует содеянному. Всё могло закончиться трагедией», — сказал Сильвестри.​

Юрист также отметил, что безнаказанность порождает беззаконие и рано или поздно Кокорин может оказаться на скамье подсудимых за уголовное преступление.​

Криминальное прошлое и УДО

В 2019 году Александр Кокорин вместе с братом Кириллом, футболистом Павлом Мамаевым и Александром Протасовицким был осуждён за две драки в центре Москвы в 2018 году. Пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Все осуждённые отбывали наказание в Белгородской области и вышли по УДО в сентябре 2019 года.​

Где сейчас Кокорин

34-летний нападающий числится в составе кипрского «Ариса», но находится на реабилитации после артроскопической операции на колене, проведённой в сентябре. Восстановление займёт два месяца; в текущем сезоне Кокорин провёл шесть матчей без результативных действий.​

По данным SHOT, в Москве футболист владеет недвижимостью общей стоимостью свыше 300 миллионов рублей: две квартиры в элитных ЖК площадью 107,6 и 210,3 кв. м с машино-местами.