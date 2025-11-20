Футболист Александр Кокорин проехал через «зебру» на улице Куусинена в Москве, когда две женщины находились почти на середине дороги. Камера зафиксировала, что водитель BMW с номерами «ВОР» нажал на тормоз, но не остановился и продолжил движение. За нарушение Кокорину выписали штраф 1500 рублей. Об этом пишет «Газета.ру».
За последний месяц, по данным СМИ, на счёт футболиста выписано 38 штрафов на общую сумму около 50 тысяч рублей. Один из эпизодов — превышение скорости до 200 км/ч на трассе в Ростовской области. За всё время владения правами Кокорин накопил 1549 штрафов почти на 1,7 миллиона рублей.
В октябре стало известно, что Кокорин ездит на BMW M5 и Porsche с номерами «ВОР» и «ХАМ». Полгода спортсмен передвигался без полиса ОСАГО — страховку продлил лишь после появления этой информации в СМИ.
Мнение эксперта: «Судьба Ефремова повторится»
Адвокат по уголовным делам Максим Сильвестри заявил «Газете.Ru», что Кокорин относится к категории людей, продолжающих нарушать закон после выхода из тюрьмы. Эксперт убеждён: штраф не соответствует тяжести проступка, а ситуация могла закончиться трагедией, как в случае с актёром Михаилом Ефремовым.
«Есть категория людей, которые после уголовной ответственности полностью меняют поведение. А есть другая — продолжают преступное. Данный штраф не соответствует содеянному. Всё могло закончиться трагедией», — сказал Сильвестри.
Юрист также отметил, что безнаказанность порождает беззаконие и рано или поздно Кокорин может оказаться на скамье подсудимых за уголовное преступление.
Криминальное прошлое и УДО
В 2019 году Александр Кокорин вместе с братом Кириллом, футболистом Павлом Мамаевым и Александром Протасовицким был осуждён за две драки в центре Москвы в 2018 году. Пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Все осуждённые отбывали наказание в Белгородской области и вышли по УДО в сентябре 2019 года.
Где сейчас Кокорин
34-летний нападающий числится в составе кипрского «Ариса», но находится на реабилитации после артроскопической операции на колене, проведённой в сентябре. Восстановление займёт два месяца; в текущем сезоне Кокорин провёл шесть матчей без результативных действий.
По данным SHOT, в Москве футболист владеет недвижимостью общей стоимостью свыше 300 миллионов рублей: две квартиры в элитных ЖК площадью 107,6 и 210,3 кв. м с машино-местами.