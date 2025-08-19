Вторник, 19 августа, 2025
Невероятное пророчество Жириновского про Трампа начинает сбываться

Алексей Самохин
Авторство: Daniel Torok. Official 2025 Inauguration Invite. Also posted at https://x.com/dto_rok/status/1879743327781945429, Общественное достояние, Ссылка

После недавней встречи с Владимиром Путиным рейтинг Дональда Трампа вырос на 10%, достигнув 54%. Этот факт вновь привлёк внимание к знаменитым пророчествам Владимира Жириновского, который предсказывал, что клан Трампа будет править США до 2040 года. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Сам Жириновский был уверен, что Дональд Трамп добьётся переизбрания, а затем передаст власть своему зятю Джареду Кушнеру, а потом и дочери Иванке Трамп. По мнению политика, это обеспечило бы клану Трампов контроль над страной на ближайшие 20 лет. Он считал, что Трамп войдёт в историю как лучший президент США, обойдя даже Франклина Рузвельта.

Первая часть пророчества уже сбылась — Трамп действительно вернулся к власти в 2024 году. Однако, по 22-й поправке к Конституции США, один человек не может быть президентом более двух раз. Это ставит под вопрос возможность третьего срока.

Тем не менее, политолог Сергей Маркелов считает, что у Трампа есть все шансы остаться у руля. Он заявил, что Трамп как «упрямый человек и профессиональный девелопер» всегда искал способы обойти юридические ограничения. По мнению эксперта, нынешних восьми лет ему будет недостаточно, чтобы полностью изменить политическую и экономическую конфигурацию США, и он будет искать варианты для третьего срока.

Маркелов также отметил, что если третий срок не состоится, ожидать сына Трампа, Дональда-младшего, во власти пока не стоит. При этом, по мнению политолога, даже если Трамп не сможет снова стать президентом, он всё равно останется в структуре власти, например, возглавив Сенат или Конгресс. 

«Трамп теперь уже точно с Америки не отвяжется, именно в статусе чиновника», — заключил эксперт.

