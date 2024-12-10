Юпитер в Близнецах в квадрате к Сатурну в Рыбах будет находиться до 9 февраля 2025 года. Самый непростой период в контексте этого астроаспекта выпадает на декабрь. Популярный астролог Василиса Володина в своём telegram-канале рассказала, что будет происходить с людьми в последний месяц 2024 года.
Чтобы стабилизировать состояние, Володина советует искать баланс, а также прокачивать всевозможные знания и умения. Это понадобится в будущем:
Василиса Володина также советует людям обращать внимание не окружающие изменения. Всё дело в том, что в шторме пребывает всё общество, а, значит, не исключены большие перемены.