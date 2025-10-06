Несколько серьёзных ДТП произошло в Рязани вечером 5 октября

Вечером в воскресенье, 5 октября, в Рязани произошло несколько ДТП. Судя по информации в соцсетях, аварии были серьёзные, есть пострадавшие.
Авария на въезде в Рязань с трассы М5 спровоцировала большую пробку, сообщил телеграм-канал «Топор. Новости Рязани», ссылаясь на подписчиков.
Там же появилась информация о ДТП на улице Черновицкой в Горроще — столкнулись легковушка и грузовик.
На улице Есенина столкнулись две легковушки.
Ещё одна авария произошла в Семчине. Здесь пострадал мотоциклист.
Официальная информация от Госавтоинспекции не поступала.