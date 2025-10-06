Понедельник, 6 октября, 2025
10.8 C
Рязань
Происшествия

Несколько серьёзных ДТП произошло в Рязани вечером 5 октября

Алексей Самохин
Фото: телеграм-канал «Топор. Новости Рязани»

Вечером в воскресенье, 5 октября, в Рязани произошло несколько ДТП. Судя по информации в соцсетях, аварии были серьёзные, есть пострадавшие.

Авария на въезде в Рязань с трассы М5 спровоцировала большую пробку, сообщил телеграм-канал «Топор. Новости Рязани», ссылаясь на подписчиков. 

Там же появилась информация о ДТП на улице Черновицкой в Горроще — столкнулись легковушка и грузовик. 

На улице Есенина столкнулись две легковушки. 

Несколько серьёзных ДТП произошло в Рязани вечером 5 октября Вечером в воскресенье, 5 октября, в Рязани произошло несколько ДТП. Судя по информации в соцсетях, аварии были серьёзные, есть пострадавшие.
Фото: t.me/ryazan_chp62

Ещё одна авария произошла в Семчине. Здесь пострадал мотоциклист. 

Несколько серьёзных ДТП произошло в Рязани вечером 5 октября Вечером в воскресенье, 5 октября, в Рязани произошло несколько ДТП. Судя по информации в соцсетях, аварии были серьёзные, есть пострадавшие.
Фото: телеграм-канал «Топор. Новости Рязани»

Официальная информация от Госавтоинспекции не поступала. 

Самые читаемые материалы

Транспорт и дороги

На маршруте № 50 с 1 октября действуют изменения в оплате проезда

Эти изменения направлены на повышение комфорта пассажиров и снижение стоимости проезда для граждан.
Новости мира

Готовьтесь к войне: Живой Нострадамус предсказал «конец света мирового порядка»

Экстрасенс заявил, что встреча военного министра США Пита Хегсета с примерно 800 высокопоставленными американскими военными 30 сентября «выявила надвигающийся кризис или стратегическую срочность».
Общество

Организована прямая трансляция с празднования 130-летия Есенина в Константиново

Сейчас на сцене проходит моноспектакль «Хулиган. Исповедь» (6+) в исполнении народного артиста России Сергея Безрукова.
Новости России

Российские БПЛА и ракеты атаковали Украину ночью 5 октября

По неофициальным данным, большинство ракет летели в сторону западной Украины. Зафиксированы прилёты во Львове, после которых начались пожары. 
Новости России

Львов затягивает дымом после четырёхчасовой атаки дронами и ракетами

Сообщается, что это рекордная атака по Львову с начала СВО. Она длилась около четырёх часов и на данный момент ещё продолжается. 

Последние новости

4 БПЛА уничтожены ночью над территорией Рязанской области

В течение прошедшей ночи дежурными средствами противовоздушной обороны был перехвачен и уничтожен 251 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией России и акваториями Черного и Азовского морей.

Отбой угрозы атаки БПЛА объявлен в Рязани утром 6 октября

Официальная информация от Минобороны РФ или губернатора Рязанской области Павла Малкова на данный момент не поступала. 

Угроза атаки БПЛА объявлена в Рязани и области

Жителей региона просят укрыться в зданиях и не подходить к окнам. 

Врач объяснил, как безопасно есть манго и можно ли его давать детям

В России начался сезон поставок египетского манго, который в последние годы стал особенно популярен.

Готовьтесь к войне: Живой Нострадамус предсказал «конец света мирового порядка»

Экстрасенс заявил, что встреча военного министра США Пита Хегсета с примерно 800 высокопоставленными американскими военными 30 сентября «выявила надвигающийся кризис или стратегическую срочность».

Первое осеннее суперлуние можно наблюдать две ночи подряд

Луна будет находиться в идеальных условиях для наблюдения: она будет видна всю ночь на большой высоте и будет легко различима на небе.

Рязань вошла в пятерку самых безопасных городов России

Эксперты, составляющие рейтинг, отмечают, что в Рязани наблюдается устойчивое снижение уровня преступности.

Новый арт-объект «Сокол» установили в Рязани

Установлен гранитный камень с исторической информацией о посёлке и арт-объект «Сокол»

Брак после 60 лет заключили 313 пар в Рязанской области с начала 2025 года

Это на 43 пары больше, чем за аналогичный период 2024 года.

На улице Соборной повторно укладывают тротуарную плитку после ремонта

Качество выполненных работ не удовлетворило городские власти.

Журналистку «Матч ТВ» облили водой из в прямом эфире в Оренбурге

Во время прямого включения журналистка Анастасия Климкина оказалась под сильным напором воды, которая внезапно хлынула из работающей дождевальной установки. 

Два человека погибли в ДТП между фурой и «легковушкой» в Александро-Невском районе

По предварительной информации, столкнулись автомобиль «Шевроле Ланос» и грузовой автомобиль «Мерседес».

День учителя в Рязанской области празднуют 8 тысяч педагогов

Губернатор региона подчеркнул, что правительство активно поддерживает их. Для этого внедряются программы

В Рязанской области охотники смогут сдавать хвосты лис вместо тушек

Основная цель нововведений — сократить расходы на транспортировку и утилизацию добытых животных.

Серьезное ДТП между фурой и легковым автомобилем произошло в Рязанской области

Обе машины получили серьезные повреждения. О пострадавших не сообщается.