Несколько серьёзных ДТП произошло в Рязани вечером 5 октября

Вечером в воскресенье, 5 октября, в Рязани произошло несколько ДТП. Судя по информации в соцсетях, аварии были серьёзные, есть пострадавшие.

Авария на въезде в Рязань с трассы М5 спровоцировала большую пробку, сообщил телеграм-канал «Топор. Новости Рязани», ссылаясь на подписчиков.

Там же появилась информация о ДТП на улице Черновицкой в Горроще — столкнулись легковушка и грузовик.

На улице Есенина столкнулись две легковушки.

Фото: t.me/ryazan_chp62

Ещё одна авария произошла в Семчине. Здесь пострадал мотоциклист.

Фото: телеграм-канал «Топор. Новости Рязани»

Официальная информация от Госавтоинспекции не поступала.