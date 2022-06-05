Неадекватный орловчанин прыгал по капотам и помял несколько машин

Житель Орла устроил скачки по машинам на Алроса. Видеозапись с его участием опубликовано в группе «Орловчане ВКонтакте» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как мужчина в шортах прыгает на капотах и крышах автомобилей. Во прыжка с одной из машин злоумышленник неудачно упал.

Также, по словам очевидцев, хулиган отчаянно бил ногой по транспортным средствам, оставляя большие вмятины. Пострадали как минимум пять авто.

Выяснилось, что местный житель находился в неадекватном состоянии. Его задержала полиция.