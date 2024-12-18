Названы самые востребованные специальности в Рязанской области в 2024 году

Аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, проанализировали свыше 11 млн вакансий, размещенных в течение 2024 года в целом по стране, и выяснили, какие специалисты оказались наиболее востребованными у работодателей региона в уходящем году.
Топ-20 самых востребованных профессий на рынке труда Рязанской области в 2024 году (по числу вакансий)
|Профессия
|Кол-во вакансий в 2024 (тыс. шт.)
|Дин., г/г
|Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами
|6,1
|21%
|Продавец-консультант, продавец-кассир
|5,6
|-1%
|Водитель
|4,8
|20%
|Оператор call-центра, специалист контактного центра
|3,8
|54%
|Упаковщик, комплектовщик
|2,8
|29%
|Разнорабочий
|2,2
|43%
|Повар, пекарь, кондитер
|2
|30%
|Бухгалтер
|1,8
|6%
|Слесарь, сантехник
|1,6
|15%
|Кладовщик
|1,4
|19%
|Врач
|1,3
|-22%
|Токарь, фрезеровщик, шлифовщик
|1,2
|7%
|Грузчик
|1
|31%
|Администратор
|1
|10%
|Инженер-конструктор, инженер-проектировщик
|1
|-11%
|Курьер
|0,9
|15%
|Электромонтажник
|0,9
|12%
|Автослесарь, автомеханик
|0,9
|89%
|Оператор производственной линии
|0,9
|-20%
|Уборщица, уборщик
|0,9
|16%
Первая тройка самых востребованных профессий на рынке труда Рязанской области в 2024 году осталась неизменной – это менеджер по продажам (6,1 тыс. вакансий), продавец-консультант/кассир (5,6 тыс.) и водитель (4,8 тыс.). Причем у первых и третьих были достаточно стабильные темпы роста весь этот год. Профессия оператора call-центра сохранила свое положение в рейтинге по сравнению с 2023 годом, заняв 4 место, количество вакансий для этих специалистов выросло за год на 54%. Замыкают топ-5 – упаковщики/комплектовщики, для которых в 2024 году было открыто более 2,8 тыс. вакансий (+29% новых рабочих мест).
Также в десятку лидеров по спросу вошли разнорабочие (более 2,2 тыс. вакансий), и спрос на них вырос на 43%, что позволило им подняться сразу на 3 позиции, на 6 место. В топ-10 по спросу у работодателей в этом году также вошли повара и пекари, занявшие 7 место, число вакансий для которых увеличилось на 30%. По сравнению с прошлым годом, они поднялись на строчку выше. Во вторую десятку самых востребованных профессий в Рязанской области по итогам за 2024 год вошли преимущественно представители массовых и рабочих профессий. На 12 месте – профессия токаря/фрезеровщика (1,2 тыс. вакансий, +7% по сравнению с 2023 годом), за год они поднялись сразу на 3 позиции. Заметно выделяются грузчики, которые поднялись за год с 21 места на 13, такой же рост можно заместить в росте числа вакансий для них (+31%). Впервые в топ-20 оказались автослесари – количество вакансий для них приблизилось к 1 тыс. и выросло за год на 89%. Если раньше автослесари/автомеханики были только на 34 месте, то сейчас они на 18.