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Названы самые востребованные специальности в Рязанской области в 2024 году

Алексей Самохин

Аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, проанализировали свыше 11 млн вакансий, размещенных в течение 2024 года в целом по стране, и выяснили, какие специалисты оказались наиболее востребованными у работодателей региона в уходящем году.

Топ-20 самых востребованных профессий на рынке труда Рязанской области в 2024 году (по числу вакансий)

ПрофессияКол-во вакансий в 2024 (тыс. шт.)Дин., г/г
Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами6,121%
Продавец-консультант, продавец-кассир5,6-1%
Водитель4,820%
Оператор call-центра, специалист контактного центра3,854%
Упаковщик, комплектовщик2,829%
Разнорабочий2,243%
Повар, пекарь, кондитер230%
Бухгалтер1,86%
Слесарь, сантехник1,615%
Кладовщик1,419%
Врач1,3-22%
Токарь, фрезеровщик, шлифовщик1,27%
Грузчик131%
Администратор110%
Инженер-конструктор, инженер-проектировщик1-11%
Курьер0,915%
Электромонтажник0,912%
Автослесарь, автомеханик0,989%
Оператор производственной линии0,9-20%
Уборщица, уборщик0,916%

Первая тройка самых востребованных профессий на рынке труда Рязанской области в 2024 году осталась неизменной – это менеджер по продажам (6,1 тыс. вакансий), продавец-консультант/кассир (5,6 тыс.) и водитель (4,8 тыс.). Причем у первых и третьих были достаточно стабильные темпы роста весь этот год. Профессия оператора call-центра сохранила свое положение в рейтинге по сравнению с 2023 годом, заняв 4 место, количество вакансий для этих специалистов выросло за год на 54%. Замыкают топ-5 – упаковщики/комплектовщики, для которых в 2024 году было открыто более 2,8 тыс. вакансий (+29% новых рабочих мест).

Также в десятку лидеров по спросу вошли разнорабочие (более 2,2 тыс. вакансий), и спрос на них вырос на 43%, что позволило им подняться сразу на 3 позиции, на 6 место. В топ-10 по спросу у работодателей в этом году также вошли повара и пекари, занявшие 7 место, число вакансий для которых увеличилось на 30%. По сравнению с прошлым годом, они поднялись на строчку выше. Во вторую десятку самых востребованных профессий в Рязанской области по итогам за 2024 год вошли преимущественно представители массовых и рабочих профессий. На 12 месте – профессия токаря/фрезеровщика (1,2 тыс. вакансий, +7% по сравнению с 2023 годом), за год они поднялись сразу на 3 позиции. Заметно выделяются грузчики, которые поднялись за год с 21 места на 13, такой же рост можно заместить в росте числа вакансий для них (+31%). Впервые в топ-20 оказались автослесари – количество вакансий для них приблизилось к 1 тыс. и выросло за год на 89%. Если раньше автослесари/автомеханики были только на 34 месте, то сейчас они на 18.

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