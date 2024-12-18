Названы самые востребованные специальности в Рязанской области в 2024 году

Аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, проанализировали свыше 11 млн вакансий, размещенных в течение 2024 года в целом по стране, и выяснили, какие специалисты оказались наиболее востребованными у работодателей региона в уходящем году.

Топ-20 самых востребованных профессий на рынке труда Рязанской области в 2024 году (по числу вакансий)

Профессия Кол-во вакансий в 2024 (тыс. шт.) Дин., г/г Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами 6,1 21% Продавец-консультант, продавец-кассир 5,6 -1% Водитель 4,8 20% Оператор call-центра, специалист контактного центра 3,8 54% Упаковщик, комплектовщик 2,8 29% Разнорабочий 2,2 43% Повар, пекарь, кондитер 2 30% Бухгалтер 1,8 6% Слесарь, сантехник 1,6 15% Кладовщик 1,4 19% Врач 1,3 -22% Токарь, фрезеровщик, шлифовщик 1,2 7% Грузчик 1 31% Администратор 1 10% Инженер-конструктор, инженер-проектировщик 1 -11% Курьер 0,9 15% Электромонтажник 0,9 12% Автослесарь, автомеханик 0,9 89% Оператор производственной линии 0,9 -20% Уборщица, уборщик 0,9 16%

Первая тройка самых востребованных профессий на рынке труда Рязанской области в 2024 году осталась неизменной – это менеджер по продажам (6,1 тыс. вакансий), продавец-консультант/кассир (5,6 тыс.) и водитель (4,8 тыс.). Причем у первых и третьих были достаточно стабильные темпы роста весь этот год. Профессия оператора call-центра сохранила свое положение в рейтинге по сравнению с 2023 годом, заняв 4 место, количество вакансий для этих специалистов выросло за год на 54%. Замыкают топ-5 – упаковщики/комплектовщики, для которых в 2024 году было открыто более 2,8 тыс. вакансий (+29% новых рабочих мест).

Также в десятку лидеров по спросу вошли разнорабочие (более 2,2 тыс. вакансий), и спрос на них вырос на 43%, что позволило им подняться сразу на 3 позиции, на 6 место. В топ-10 по спросу у работодателей в этом году также вошли повара и пекари, занявшие 7 место, число вакансий для которых увеличилось на 30%. По сравнению с прошлым годом, они поднялись на строчку выше. Во вторую десятку самых востребованных профессий в Рязанской области по итогам за 2024 год вошли преимущественно представители массовых и рабочих профессий. На 12 месте – профессия токаря/фрезеровщика (1,2 тыс. вакансий, +7% по сравнению с 2023 годом), за год они поднялись сразу на 3 позиции. Заметно выделяются грузчики, которые поднялись за год с 21 места на 13, такой же рост можно заместить в росте числа вакансий для них (+31%). Впервые в топ-20 оказались автослесари – количество вакансий для них приблизилось к 1 тыс. и выросло за год на 89%. Если раньше автослесари/автомеханики были только на 34 месте, то сейчас они на 18.