Вторник, 16 апреля, 2024

Названы лучшие вакансии Рязани в апреле 2024 года

Автор: 7info

Опубликовано

Сервис по поиску работы SuperJob назвал лучшие вакансии Рязани в апреле 2024 года. Рязанцам предлагают зарплату от 100 тысяч рублей.

На первом месте списка — арматурщик кузовного цеха. Соискатель может рассчитывать на ежемесячный доход от 100 до 140 тысяч рублей.

В лидерах также позиции главного инженера, инженера-конструктора корпусной мебели, монтажника металлоконструкций, менеджера по продажам.

ДолжностьПредлагаемая зарплата
1Арматурщик кузовного цеха100 000 — 140 000 руб.
2Главный инженерот 100 000 руб.
3Инженер-конструктор (корпусная мебель)от 100 000 руб.
4Монтажник металлоконструкцийот 100 000 руб.
5Менеджер по продажамот 125 000 руб.

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