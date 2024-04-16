Названы лучшие вакансии Рязани в апреле 2024 года

Сервис по поиску работы SuperJob назвал лучшие вакансии Рязани в апреле 2024 года. Рязанцам предлагают зарплату от 100 тысяч рублей.

На первом месте списка — арматурщик кузовного цеха. Соискатель может рассчитывать на ежемесячный доход от 100 до 140 тысяч рублей.

В лидерах также позиции главного инженера, инженера-конструктора корпусной мебели, монтажника металлоконструкций, менеджера по продажам.