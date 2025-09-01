Понедельник, 1 сентября, 2025
Названы лучшие школы Рязанской области, выпускники которых поступили в лучшие вузы России

Анастасия Мериакри
Фото: Изображение от gpointstudio на Freepik
Составлен рейтинг лучших школ Рязанской области на основе данных о поступлении выпускников в лучшие вузы России. Списки составили эксперты Рейтингового агентства RAEX («РАЭКС-Аналитика»).

Разработаны рейтинги по двум категориям: конкурентоспособности выпускников и количеству поступивших в лучшие университеты страны.

В топ-10 школ Рязанской области на основе конкурентоспособности выпускников вошли:

  1. Лицей № 4
  2. Ордена «Знак Почета» гимназия № 2 имени И.П. Павлова
  3. Гимназия № 5
  4. Новомичуринская школа № 3
  5. Школа № 3 «Центр развития образования»
  6. Школа № 69 «Центр развития образования»
  7. Лицей № 52
  8. Многопрофильная школа № 17
  9. Школа № 14 с углубленным изучением английского языка
  10. Школа № 39 «Центр физико-математического образования»

В рейтинг по количеству поступивших выпускников в ведущие вузы России вошли следующие школы Рязанской области:

  1. Лицей № 4
  2. Гимназия № 5
  3. Школа № 3 «Центр развития образования»
  4. Ордена «Знак Почета» гимназия № 2 имени И.П. Павлова
  5. Многопрофильная школа № 17
  6. Школа № 14 с углубленным изучением английского языка
  7. Лицей № 52
  8. Школа № 69 «Центр развития образования»
  9. Школа № 72 с углубленным изучением отдельных учебных предметов
  10. Школа № 47 в Рязани.

