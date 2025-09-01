Названы лучшие школы Рязанской области, выпускники которых поступили в лучшие вузы России

Составлен рейтинг лучших школ Рязанской области на основе данных о поступлении выпускников в лучшие вузы России. Списки составили эксперты Рейтингового агентства RAEX («РАЭКС-Аналитика»).
Разработаны рейтинги по двум категориям: конкурентоспособности выпускников и количеству поступивших в лучшие университеты страны.
В топ-10 школ Рязанской области на основе конкурентоспособности выпускников вошли:
- Лицей № 4
- Ордена «Знак Почета» гимназия № 2 имени И.П. Павлова
- Гимназия № 5
- Новомичуринская школа № 3
- Школа № 3 «Центр развития образования»
- Школа № 69 «Центр развития образования»
- Лицей № 52
- Многопрофильная школа № 17
- Школа № 14 с углубленным изучением английского языка
- Школа № 39 «Центр физико-математического образования»
В рейтинг по количеству поступивших выпускников в ведущие вузы России вошли следующие школы Рязанской области:
- Лицей № 4
- Гимназия № 5
- Школа № 3 «Центр развития образования»
- Ордена «Знак Почета» гимназия № 2 имени И.П. Павлова
- Многопрофильная школа № 17
- Школа № 14 с углубленным изучением английского языка
- Лицей № 52
- Школа № 69 «Центр развития образования»
- Школа № 72 с углубленным изучением отдельных учебных предметов
- Школа № 47 в Рязани.
